買房少兩成、繼承增近13% 「等房族」成房市新現象

房價居高不下，年輕人買不起房，繼承房產卻愈來愈普遍。根據台灣房屋統計，今年前三季全台建物買賣移轉棟數較2022年同期減少約兩成，但繼承移轉棟數卻逆勢增加近13%，呈現此消彼長的現象。房市專家指出，隨著人口老化、家族資產世代交替，加上年輕人購屋門檻提高，「等房不買房」逐漸成為市場關注的現象。

台灣房屋觀察內政部建物所有權登記資料，今年前三季全台繼承移轉達5萬7857棟，較去年同期5萬9185棟減少2.2%，但相較2022年同期約5.1萬棟，仍成長12.9%。贈與移轉則為3萬7157棟，較2022年小減1%，兩者合計約9.5萬棟，仍處相對高檔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，繼承移轉與房市景氣關聯較低，主要受到人口老化、世代交替及遺產分配影響。許多長輩抱持「養兒未必能防老」觀念，傾向保留房產作為晚年保障，加上戰後嬰兒潮世代享有房市成長紅利，普遍具有「存房思維」，隨著世代交替，近年繼承移轉量持續增加。

相較之下，買賣移轉明顯降溫。今年前三季全台買賣移轉約19.4萬棟，較2022年同期24.4萬棟縮減約兩成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，除了繼承，家庭也可能透過贈與調整房產配置。尤其近年房貸信用管制趨嚴，第二戶貸款成數受到限制，部分家庭透過夫妻間贈與調整持有名義，以爭取較佳貸款條件，也使贈與移轉受到政策影響。

不過，陳定中提醒，房產贈與看似節稅，卻可能埋下日後出售的稅務負擔。現行每位贈與人每年享有244萬元贈與稅免稅額，夫妻間贈與也免徵贈與稅，但仍須留意土地增值稅、契稅等規定。尤其子女日後出售受贈房產時，原則上以受贈時的房屋評定現值及公告土地現值作為取得成本計算基礎，可能增加房地合一稅負，家庭資產傳承仍須審慎規劃。