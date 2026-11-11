快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

買房少兩成、繼承增近13% 「等房族」成房市新現象

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
近五年前三季繼承贈與移轉棟數變化。資料來源／台灣房屋
近五年前三季繼承贈與移轉棟數變化。資料來源／台灣房屋

房價居高不下，年輕人買不起房，繼承房產卻愈來愈普遍。根據台灣房屋統計，今年前三季全台建物買賣移轉棟數較2022年同期減少約兩成，但繼承移轉棟數卻逆勢增加近13%，呈現此消彼長的現象。房市專家指出，隨著人口老化、家族資產世代交替，加上年輕人購屋門檻提高，「等房不買房」逐漸成為市場關注的現象。

台灣房屋觀察內政部建物所有權登記資料，今年前三季全台繼承移轉達5萬7857棟，較去年同期5萬9185棟減少2.2%，但相較2022年同期約5.1萬棟，仍成長12.9%。贈與移轉則為3萬7157棟，較2022年小減1%，兩者合計約9.5萬棟，仍處相對高檔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，繼承移轉與房市景氣關聯較低，主要受到人口老化、世代交替及遺產分配影響。許多長輩抱持「養兒未必能防老」觀念，傾向保留房產作為晚年保障，加上戰後嬰兒潮世代享有房市成長紅利，普遍具有「存房思維」，隨著世代交替，近年繼承移轉量持續增加。

相較之下，買賣移轉明顯降溫。今年前三季全台買賣移轉約19.4萬棟，較2022年同期24.4萬棟縮減約兩成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，除了繼承，家庭也可能透過贈與調整房產配置。尤其近年房貸信用管制趨嚴，第二戶貸款成數受到限制，部分家庭透過夫妻間贈與調整持有名義，以爭取較佳貸款條件，也使贈與移轉受到政策影響。

不過，陳定中提醒，房產贈與看似節稅，卻可能埋下日後出售的稅務負擔。現行每位贈與人每年享有244萬元贈與稅免稅額，夫妻間贈與也免徵贈與稅，但仍須留意土地增值稅、契稅等規定。尤其子女日後出售受贈房產時，原則上以受贈時的房屋評定現值及公告土地現值作為取得成本計算基礎，可能增加房地合一稅負，家庭資產傳承仍須審慎規劃。

買房 繼承 房市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年輕人流行「等房不買房」 房產繼承五年增13%

北市房價連2季回升 住宅價格指數季增2.56％、預售屋均價站上130萬

身家破億婆婆放話「分房產看媳婦表現」！尪勸假裝演戲妻氣炸 民法揭繼承順位

高雄橋頭等四區女性購屋比重高於男性 這兩區男性占比最高

相關新聞

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

計程車新制訓練只管車隊司機 平台業者籲從駕駛源頭管理

Bolt多元計程車司機將乘客丟包在台64線、導致乘客遭後車輾斃一案，司機日前遭重判13年。事件仍受關注之際，台北市11月10日凌晨又傳出3名乘客在市民高架遭司機要求下車。接連發生的事件，讓交通部正在推動的計程車派遣新制能否真正提升乘車安全，再度受到檢視。

基泰大直案三度協調會有望公辦都更？ 住戶點出一關鍵

基泰大直案釀2棟共25戶建築物坍塌，夷為平地已逾3年，北市府今天三度開協調會，討論基泰租金補償、市府公辦都更方案，僅2位住戶到場，有人點出問題在基泰要不要解約；基泰說，鄰損賠償與都更重建涉及不同法律關係，應分別辦理。會議中午12時結束，市府尚未說明後續作為與態度。

迪卡儂擴大徵才！今年招募破650人 邀林郁婷、錢薇娟擔任「面試隊友」

零售業面臨缺工挑戰，市場整體履歷投遞量較去年同期減少約10至15%，多元運動品牌迪卡儂逆勢擴大招募，2026年新進員工人數已達近600人，預計年底更將突破650人；2027年將再釋出近百個職缺。除以員工持股、運動福利及多元職涯發展吸引人才，迪卡儂更將運動融入招募流程，推出「人才挑戰日」，邀請奧運拳擊金牌林郁婷、籃球名將錢薇娟接棒擔任「面試隊友」，讓求職者透過實際的運動挑戰與團隊合作展現個人特質，為傳統面試帶來新玩法。

買房少兩成、繼承增近13% 「等房族」成房市新現象

房價居高不下，年輕人買不起房，繼承房產卻愈來愈普遍。根據台灣房屋統計，今年前三季全台建物買賣移轉棟數較2022年同期減少約兩成，但繼承移轉棟數卻逆勢增加近13%，呈現此消彼長的現象。房市專家指出，隨著人口老化、家族資產世代交替，加上年輕人購屋門檻提高，「等房不買房」逐漸成為市場關注的現象。

台北房價又漲了！12行政區全面翻揚 預售屋買氣暴增近五成

台北市房市買氣回籠，預售、成屋市場同步回溫。台北市地政局11日公布最新第2季不動產市場動態季報，預售屋交易量達1,285件，季增47.7%，成交總金額達653.54億元，平均單價每坪130.75萬元，季增0.41%，呈現「量增價穩」格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。