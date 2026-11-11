TiBOOST 創新大步計畫揭曉得獎名單 亞洲準譯奪冠抱走250萬元獎金

為串聯全球人工智慧（AI）創新能量與臺灣資本市場，「TiBOOST創新大步計畫」2026年11月10日在台北漢來大飯店舉行，結合國際論壇、創新盃競賽決賽暨頒獎典禮，以及晚間交流晚宴，匯聚政府、產業、創業投資機構（VC）、企業創投（CVC）與國內外創新團隊，推動前瞻技術、產業需求與成長資本的交流合作。作為『2026臺灣周』的核心亮點之一，這次競賽吸引來自全球23國、396件頂尖提案跨海角逐，海外團隊占比更突破三分之一。最終脫穎而出的前三名將獲頒500萬元總獎金，充分展現台灣對接全球創新生態系、躍升亞洲創新籌資樞紐的強大號召力。

這次活動由金融監督管理委員會、國家發展委員會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所主辦，並由中華民國創業投資商業同業公會及中華民國私募股權投資商業同業公會執行，整合政策、產業與投資資源，呼應政府「AI新十大建設」及打造「亞洲那斯達克」的發展願景。在關鍵領域布局上，聚焦AI及前瞻科技，涵蓋矽光子、量子科技、智慧機器人等前瞻科技結合AI的領域，以及智慧製造、金融科技、智慧醫療、智慧城市、生成式AI、邊緣AI、算力平臺與AI資安等應用及基礎設施，期待透過跨領域合作，發揮臺灣科技產業鏈與創新企業相互帶動的綜效。

11月10日上午論壇以科技趨勢、創業實務及資本市場為主軸，安排四場專題演講與對談。國發會副主委詹方冠致詞時指出，創新大步計畫銜接國發會的創業綻放計畫，一棒接一棒協助創新企業。英國劍橋大學休斯學院榮譽院士郭昱廷以「選擇，而非預測：為 AI 的下一個十年布局」為題，分享全球科技與資本布局的觀察；爐邊對談則由經濟部中小及新創企業署署長李冠志主持，邀請YouTube共同創辦人暨Silicon Corridor創辦人陳士駿，以及Culpium創辦人Tim Culpan，交流創業與企業成長觀點。

數位轉型學院院長詹文男以「從生成式AI到Agentic AI：機會與挑戰」為題，探討AI技術演進對企業發展帶來的機會與挑戰；「創新板賦能硬科技：資本市場如何為AI新創注入資金，加速研發與國際鏈結」對談，則由台杉投資科技基金執行合夥人李一平主持，邀請HeadlineAsia創始合夥人田中章雄、Openspace Capital創始合夥人Shane Chesson，以及臺灣證券交易所業務委員胡則華與談，探討創投與資本市場如何共同支持AI新創研發、成長與國際發展。

這屆TiBOOST共收到396件提案，其中，國內257件、海外139件，海外提案占比超過三分之一；海外提案以韓國33件最多、美國15件居次。經專業評選後，入圍決賽的12組團隊包含國內9組、海外3組，其中海外團隊分別來自加拿大及韓國，呈現臺灣鏈結國際創新資源的潛力。

11月10日下午決賽以實體簡報及評審問答進行，最終評選出前三名：亞洲準譯、振生半導體及DOGU Robotics Co., Ltd.（韓國）。

決賽評分除技術與產品創新外，也重視企業的市場潛力、商業模式、團隊能力及國際發展潛力等，讓企業在競賽過程中，同步檢視商業發展與接軌資本市場的準備。獲獎團隊另有機會獲得新創基地進駐、媒體曝光，以及與企業、投資人及資本市場專家交流媒合等資源，拓展後續商業合作及市場發展機會。

11月10日也舉行TiBOOST交流晚宴與頒獎活動，延伸國內外創新團隊、產業及投資機構之間的交流。行政院院長卓榮泰、國發會主委葉俊顯與臺灣證券交易所董事長林修銘於晚宴致詞，分別就企業全生命周期支持，以及資本市場如何及早挹注創新企業，闡述政策方向與推動願景。

行政院院長卓榮泰表示，台灣應善用半導體、資通訊及先進製造的深厚基礎，掌握AI發展機遇，透過「AI新十大建設」，從算力、關鍵技術、人才培育到產業應用，推動「AI產業化、產業AI化」。創新企業從研發、新創、規模化到國際布局，每一階段都需要資金、人才、產業夥伴與市場機會；政府將持續整合跨部會資源，結合國家發展基金、民間創投、企業創投及資本市場，建立支持企業全生命周期發展的環境，讓企業起步時有資源、成長時有資本、拓展國際時有夥伴。

卓榮泰指出，資本市場不應只是企業成長的結果，更要成為推動創新、支持產業轉型及提升國家競爭力的重要引擎。臺灣創新板家數及成交金額大幅成長，顯示資本市場正透過各種方式支持新創產業，提供投資人更多機會參與台灣未來的共同發展，台灣正處於「金融支持產業、創新帶動產業、產業壯大台灣」的新時代。TiBOOST透過國際論壇、競賽及交流媒合，讓前瞻科技、國際資本與產業資源在臺灣相遇，落實政府完善環境、產業提供舞臺、資本支持企業成長的創新生態系，讓台灣的創新走向世界，也讓世界的創新在台灣發光。

葉俊顯表示，為掌握全球AI發展契機，政府統籌各部會推動「AI新十大建設」，從智慧應用、關鍵技術及數位基磐三大主軸打造完整AI創新生態系，並透過國發基金創業天使投資方案及八項主題式百億投資方案，包含加強投資AI新創、智慧機器人投資等，協助新創取得資金、帶動民間投資。同時，藉由TiBOOST創新大步計畫及臺灣創新板，串聯新創、產業、投資人與資本市場，吸引國內外優秀新創來台發展、籌資及掛牌。未來國發會將持續整合政府、產業及國際資源，支持新創從早期發展走向國際，打造台灣成為連結亞洲創新與全球資本市場重要樞紐。

林修銘表示，推動創新不只是協助企業找到資金，更重要的是讓有潛力的企業在不同發展階段，都有機會與資本市場接軌。臺灣創新板不僅提供企業多一個上市選擇，更是陪伴企業從成長、籌資到上市後持續發展的重要平台；其功能與價值，在於讓資本及資源更快速進入企業發展前端，不只關注當前獲利表現，更重視未來成長潛力與市值價值，讓創新成果被市場看見，也讓更多投資人有機會參與創新企業的成長。

林修銘指出，證交所將更積極走進創新生態系，串聯新創團隊、創投機構、產業夥伴及國際資源，聚焦人工智慧、智慧醫療、生技等前瞻領域，及早發掘具潛力的企業，協助取得成長所需資源，逐步接軌資本市場及國際舞臺。TiBOOST不僅肯定前三名及所有入圍12強團隊的創新實力，更透過產業龍頭與創投夥伴共同參與，促進技術、產業與資本對接，將全球資本轉化為培育下一代前瞻科技的力量，推動臺灣從「科技島」走向「資本島」，持續孕育具有全球影響力的創新企業。

證交所強調，將持續深化與新創團隊、創投機構、產業夥伴及國際資源的鏈結，透過TiBOOST等交流平台，發掘具技術優勢與國際市場潛力的企業，並持續完善臺灣創新板制度與配套，支持企業拓展籌資選項。從國際論壇的趨勢交流、競賽的技術與商業驗證，到產業及投資機構的合作對話，TiBOOST希望促成創新、產業與資本相互帶動的正向循環，推動台灣從「科技島」邁向「資本島」。

前排左起）櫃檯買賣中心主秘林婉蓉、期交所董事長吳自心、經濟部產業發展署署長邱求慧、數位發展部政務次長侯宜秀、AIT美國在台協會處長谷立言、國發會副主委詹方冠、私募股權投資公會理事長邱德成、臺灣證券交易所董事長林修銘、集保管結算所董事長林丙輝、創投公會理事長黃彥男（後排左起）台灣金融研訓院院長高一誠、AppWorks創辦人暨董事長林之晨、人壽保險公會理事長陳慧遊、永豐金控董事長陳思寬、券商公會理事長陳俊宏、資策會董事長黃仲銘。及證交所總經理李愛玲在「TiBOOST 創新大步計畫」論壇合影（臺灣證券交易所／提供