快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

台日空港鐵道聯手 高雄捷運與日本大阪南海電鐵締結友好協定

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄捷運公司11日與日本大阪「南海電鐵」正式簽署友好合作協定。高雄捷運／提供
高雄捷運公司11日與日本大阪「南海電鐵」正式簽署友好合作協定。高雄捷運／提供

同為連結國際機場與都會核心的交通骨幹，高雄捷運公司11日與日本大阪「南海電鐵」正式簽署友好合作協定，本次協定由高雄捷運公司董事長楊岳崑與南海電鐵株式會社代表取締役會長遠北光彥共同簽署，並特別邀請高雄市政府觀光局局長高閔琳親臨見證，為南台灣與日本關西地區的軌道與觀光交流翻開歷史新頁。

南海電鐵是大阪通往關西國際機場的核心樞紐，高雄捷運則肩負從小港國際機場出發、貫穿都會區的重任。雙方同樣扮演「國門動脈」與「城市門面」要角，雙方秉持「安全與安心」的共同營運準則，將圍繞「運量成長、觀光廣告互惠、經營技術交流、商業推廣合作」四大主軸展開深化合作，攜手促進台日兩地觀光人流互訪，開創軌道經濟新契機。

落實合作的第一步，南海電鐵的形象廣告已搶先於高雄捷運「高雄國際機場站」6號出口顯著露出，向抵達南台灣的國內外旅客傳遞大阪城市魅力；高捷形象廣告亦同步於南海電鐵核心站點難波站進行宣傳，高捷重量級形象大使「蜜柑站長」身影亦可同步於南海電鐵900台列車同步現身，讓跨國旅客在國門起點即能感受兩地友好熱情。

高雄捷運表示，南海電鐵近年積極推動企業轉型，在「區域共創」與周邊多元開發上累積豐厚成果；高捷未來除持續強化運輸本業，亦期盼借鏡南海電鐵在智慧交通、低碳永續與附屬事業營運的經驗，共同探索軌道多元價值。期盼透過這場合作，為往返台日的自由行旅客提供更便利的體驗，深化兩地觀光與文化交流。

大阪 港鐵 高雄捷運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東高鐵站估2039年登場 六塊厝遷站搶先動土

女排隊赴日交流 北市大盼深化國際體育合作

宏全和日本山村硝子株式会社達成協議 設立日本合資銷售公司深化合作

台灣大參加太空年會 秀陸海空全維度星地整合

相關新聞

25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

台北房價又漲了！12行政區全面翻揚 預售屋買氣暴增近五成

台北市房市買氣回籠，預售、成屋市場同步回溫。台北市地政局11日公布最新第2季不動產市場動態季報，預售屋交易量達1,285件，季增47.7%，成交總金額達653.54億元，平均單價每坪130.75萬元，季增0.41%，呈現「量增價穩」格局。

10月企業永續TOP 10！台積電廢液變資源、全家揭環保盲點　你的回收做對了嗎？

10月企業永續榜揭曉！台積電以廢治廢、中華電信推竹林碳匯，全家環保調查揭露減廢認知落差，群聯員工旅遊福利也受到關注。

能源論壇12月2日登場／台電總座郭天合：AI用電 已超前部署

算力爆發性增長，考驗電網韌性，台電公司總經理郭天合強調，台電早已超前部署推動電源端四大供電策略，並全面強化電網韌性，提供企業長期發展所需穩定電力，確保電力能安全快速地輸送至用戶端，也盼各界共同營造有利電力建設環境。

統一傳買亞洲肯德基、必勝客業務 年底前有望達成協議

統一傳洽購怡和集團旗下亞洲肯德基、必勝客業務，根據路透報導，該案已進入深入談判階段，並在今年底前有望達成協議。路透引述知情人士估計指出，這筆潛在交易價值約4億美元（約新台幣131億元）。

統一集團餐飲布局 找到關鍵拼圖

根據外電報導，統一有意併購怡和集團旗下肯德基、必勝客在亞洲部分市場的經營權。業內分析，從統一近年的投資規劃來評析，這筆交易若成局，將補上該集團在餐飲布局的關鍵拼圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。