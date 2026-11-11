台日空港鐵道聯手 高雄捷運與日本大阪南海電鐵締結友好協定

同為連結國際機場與都會核心的交通骨幹，高雄捷運公司11日與日本大阪「南海電鐵」正式簽署友好合作協定，本次協定由高雄捷運公司董事長楊岳崑與南海電鐵株式會社代表取締役會長遠北光彥共同簽署，並特別邀請高雄市政府觀光局局長高閔琳親臨見證，為南台灣與日本關西地區的軌道與觀光交流翻開歷史新頁。

南海電鐵是大阪通往關西國際機場的核心樞紐，高雄捷運則肩負從小港國際機場出發、貫穿都會區的重任。雙方同樣扮演「國門動脈」與「城市門面」要角，雙方秉持「安全與安心」的共同營運準則，將圍繞「運量成長、觀光廣告互惠、經營技術交流、商業推廣合作」四大主軸展開深化合作，攜手促進台日兩地觀光人流互訪，開創軌道經濟新契機。

落實合作的第一步，南海電鐵的形象廣告已搶先於高雄捷運「高雄國際機場站」6號出口顯著露出，向抵達南台灣的國內外旅客傳遞大阪城市魅力；高捷形象廣告亦同步於南海電鐵核心站點難波站進行宣傳，高捷重量級形象大使「蜜柑站長」身影亦可同步於南海電鐵900台列車同步現身，讓跨國旅客在國門起點即能感受兩地友好熱情。

高雄捷運表示，南海電鐵近年積極推動企業轉型，在「區域共創」與周邊多元開發上累積豐厚成果；高捷未來除持續強化運輸本業，亦期盼借鏡南海電鐵在智慧交通、低碳永續與附屬事業營運的經驗，共同探索軌道多元價值。期盼透過這場合作，為往返台日的自由行旅客提供更便利的體驗，深化兩地觀光與文化交流。