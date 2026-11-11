宏全和日本山村硝子株式会社達成協議 設立日本合資銷售公司深化合作

宏全國際（9939）集團與日本山村硝子株式会社11日共同對外宣布，為深化合作關係、擴大宏全產品在日本市場的銷售通路，以及支援日系飲料製造商拓展海外事業，雙方正式同意設立日本合資銷售公司。

雙方於10月6日簽署業務合作備忘錄，並於今日對外正式發布。合作以四項方向推進：(一)擴大宏全產品在日本市場的銷售通路；(二)雙方彈性委託生產；(三)共同開發新產品；(四)透過雙方合作擴大全球銷售通路；並在國內外建立緊密的合作關係。

簽約儀式，由宏全總經理曹宏宇，與山村硝子代表取締役社長執行役員山村昇共同主持。

日本山村硝子株式会社創業於1914年，為日本東京證券交易所上市公司，總部位於日本兵庫縣尼崎市，設有10處事業所、旗下集團公司共12家。公司業務範圍涵蓋玻璃瓶、塑膠容器相關事業、物流、新玻璃材料等，為日本主要食品及飲料大廠所需玻璃瓶的第一大製造廠商，產品品質、生產技術具世界領先地位。

2026年3月期公布全年合併營收為721.9億日圓，員工共1,884人；在飲料用塑膠瓶蓋方面，山村硝子自主開發具有防篡改功能的TEN CAP塑蓋(Tamper Evidence with New concept)和其他塑蓋產品，為客戶和消費者提供高品質的產品與服務。

山村硝子在日本及海外每年生產及銷售約50億個PET瓶用塑膠瓶蓋，亦持續推動瓶蓋回收再利用。海外業務則透過泰國包材貿易公司及與San Miguel合作的包裝事業拓展。

宏全國際集團致力於拓展國際市場，在台灣、中國、東南亞、非洲等世界各地擁有52個生產基地，提供垂直整合全方位一條龍食品、飲料包材及飲料充填代工產品、具有先進飲料代工生產技術，以及銷售遍布世界各地的優勢。

宏全表示，本次透過合資銷售公司，將結合山村硝子在日本包裝容器市場累積的產業經驗、產品研發與製造技術，以及品質與物流服務，以及宏全的包材產品組合、產品開發與製造能力及跨國生產布局。雙方期盼透過此合作，進一步贏得客戶信任，並支援日系飲料製造商拓展海外事業。