台北房價又漲了！12行政區全面翻揚 預售屋買氣暴增近五成

台北市房市買氣回籠，預售、成屋市場同步回溫。台北市地政局11日公布最新第2季不動產市場動態季報，預售屋交易量達1,285件，季增47.7%，成交總金額達653.54億元，平均單價每坪130.75萬元，季增0.41%，呈現「量增價穩」格局。

成屋住宅價格指數則季增2.56%，連續2季回升，且全市12個行政區房價全面上漲，顯示房市在歷經一波修正後，價格已率先回穩。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，第2季為傳統房市旺季，出現成長不意外，至於在總額上呈現年增，以及對照預售屋竟以坪數較大的產品為主，可看出首都資產族群有自用、換屋上的特性，也可負擔價格較高的物件。

據季報顯示，第2季台北市住宅價格指數為130.42，季增2.56%，連續2季回升，且漲幅高於前一季；12個行政區住宅價格指數全數上升，較前一季9個行政區上漲的情形更為全面。其中，內湖區季增3.27%最高，其次為中山區及松山區。

價格方面，第2季全市標準住宅總價上升至2,066萬元，平均單價來到每坪66.65萬元，顯示在交易量仍處低檔之際，住宅價格已率先回升。

陳炳辰指出，台北市購屋的價碼恆溫，新屋已多購置在2,000-5,000萬元，甚至蛋白區也多要2,000萬元以上，預算有限者已難在台北市買到具備性價比的自住物件。

從住宅價格指數走勢觀察，臺北市住宅價格指數自2024第4季達高點130.71後開始修正，至2025年第4季降至126.88的低點，最大修正幅度約3%；經過約一年整理後，本季指數已回升至130.42，接近前波高點，顯示市場價格逐步回穩。

預售市場方面，市場買氣亦明顯回升，第2季交易量達1,285件，季增47.7%，總成交金額達653.54億元。本季三房產品仍為市場交易主力，

價格方面，全市預售屋平均成交單價為每坪130.75萬元，季增0.41%，呈現「量增價穩」局面。其中士林區受到中山北路六段及德行東路一帶大型都更案開賣帶動，平均單價由每坪93.71萬元上升至130.72萬元，季增39.49%。

陳炳辰表示，士林區的新案帶動，確實在高水位的天母一帶在今年多有高價案公開，甚至來到豪宅等級，因此在量體走弱之際，沒有更多交易加以平衡，這類數據就特別容易受到個案影響，民眾參考時得再斟酌。

台北市地政局指出，在景氣表現良好的支撐下，儘管央行信用管制政策未明顯鬆綁，自住與剛性購屋需求已逐步回流。第2季成屋交易量低檔回穩、成屋住宅價格全面回升，預售市場亦呈現量增價穩，顯示買方觀望態度已有改善。

展望後市，台北市地政局指出，在信用管制政策持續下，投資需求仍將受到抑制，但在景氣與自住需求支撐下，住宅市場交易量與交易價能否逐步回穩值得觀察。