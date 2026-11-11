捷克 ART*VR 影展 台灣五部作品盛大登場

中東歐規模最大的沉浸式藝術影展之一「ART*VR影展」，10日在捷克布拉格揭幕。在文化部支持下，駐捷克代表處文化組2026年再度攜手主辦單位精選台灣作品參展。此屆共有五部台灣相關作品入選，創下台灣參與該影展以來最高紀錄，展現台灣沉浸式內容創作之豐沛能量。

ART*VR影展創立於2023年，為中東歐首個專注於沉浸式藝術創作的國際影展。駐捷克代表處文化組自首屆起即與影展主辦方合作推廣台灣作品。

2024年謝文毅作品《暗面》榮獲影展「最佳體驗獎」；2025年，莊禾與蕭禹琦《Demo:Dome》則於穹頂劇場競賽單元獲得「觀眾票選獎」，顯示台灣科技藝術作品已逐步成為影展的重要亮點。

第四屆ART*VR影展於11月10日至15日舉辦，內容包含國際競賽、穹頂劇場、主題單元及Zip-Scene國際論壇（Zip-Scene Conference）等活動。本屆主題展覽以「Circles of Intimacy」（親密圈）為年度核心主題，探討科技如何重塑人類的情感連結與親密邊界。

此外，影展今年首度與布拉格新興科技藝術空間Signal Space Gallery合作，推出「Untamed Realities」特別展映單元，進一步拓展影展場域，吸引更多觀眾參與。

此屆共有三部台灣作品參與正式展映。新媒體藝術家吳秉聖與劉承杰共同創作的《時間層理》（Temporal Strata）入選穹頂劇場競賽單元，以生成式影像與空間聲響探索時間、空間與存在的關係。

導演周東彥《霧中》（In the Mist）及台灣團隊「涅所未來」（NAXS Studio）參與共製《暗室》（Dark Rooms）則入選主題單元。其中，《霧中》及《暗室》均曾入選威尼斯影展沉浸式單元，並先後於法國新影像藝術節中斬獲大獎。

導演謝文毅開發中的XR作品《Oubliette》，以及參與台法駐村創作的VR作品《秘儀》（Mystis）亦雙雙入選論壇提案大會（Pitching Forum），將向國際業界人士及投資人進行提案發表。影展期間，謝文毅、周東彥、劉承杰及《霧中》音樂設計廖海廷也將赴布拉格參與作品導覽、論壇及產業交流活動。

值得一提的是，導演謝文毅今年獲主辦單位邀請擔任國際競賽評審，成為首位受邀參與ART*VR評審工作的台灣創作者，不僅彰顯其個人成就，更代表台灣沉浸式內容的創作實力已獲國際專業社群高度肯定。

文化部駐捷克代表處文化組表示，此次入選的台灣作品多曾入圍威尼斯影展、坎城影展及法國新影像藝術節等國際重要平台，並屢獲大獎肯定，充分展現台灣在沉浸式內容領域的領先地位。

文化組近年持續與ART*VR影展深化合作，逐步拓展台灣科技藝術在中東歐的交流網絡，未來也將持續推動國際展演及藝術家交流，提升台灣科技文化內容於國際舞台之能見度與影響力。