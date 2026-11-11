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25坪小宅也賺千萬！士林這社區轉售全勝 最狂賺2,588萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
達麗陽明大苑。圖／取自google地圖
達麗陽明大苑。圖／取自google地圖

實價揭露，士林區「達麗陽明大苑」5樓戶，雖是小宅，扣除車位僅約25.6坪，但屋主今年9月以3,660萬元轉手，持有6年獲利達985萬元，將近千萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，達麗陽明大苑觀察實價資料，該社區從2020年預售至今，共有9筆轉售紀錄，全部都獲利，獲利金額從632萬元至2,588萬元不等。

其中，獲利最高的是17樓戶，總面積77.85坪，2020年以6,300萬元購入，2026年轉手以8,888萬元成交，價差高達2,588萬元，另外9樓戶轉手賺1,210萬，11樓戶轉手也賺1,358萬元。

莊思敏分析，房市景氣不好，但達麗陽明大苑轉售全數獲利，與屋主進場時間有關。

觀察這9筆交易，前手屋主皆是在2020年預售階段購入，當時房價基期相對較低，隨著近年營建成本上升、雙北房價走揚，加上區域發展題材持續發酵，早期進場的屋主因此享有明顯價差。

另次，北士科產業發展及輝達進駐題材，也為士林、北投一帶房市增添想像空間，加上捷運環狀線等交通建設議題持續受到市場關注，帶動區域能見度與購屋信心。

此外士林生活圈機能完善，但因開發早，區內住宅屋齡普遍偏高，新建案供給有限，「達麗陽明大苑」屋齡僅三年，在物以稀為貴下，容易自住客進場，進而支撐房價表現。

莊思敏表示，達麗陽明大苑的亮眼表現，反映出精華區中具備稀缺性的新建案，仍具有一定的市場競爭力，未來隨著北士科產業發展逐步到位，士林、北投周邊房市仍值得持續關注。

小宅 中信 陽明

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