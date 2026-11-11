航海人員測驗11月21日登場 航港局提醒智慧手錶、手環等不得帶入場

交通部航港局115年第四次航海人員測驗將於11月21日至22日登場，共有689人報名，分別在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區應試。航港局11日起開放考生下載測驗通知書，提醒考生確認應試日期、考場及座位資訊，並留意應試相關規定。

航港局表示，考生可至交通部航港單一窗口服務平臺MTNet的航海人員測驗管理系統下載通知書，並以A4空白紙張自行列印。本次報名人數共689人，其中台北考區365人、高雄考區324人。

航港局提醒，參測人員下載通知書後，應先確認參測日期、考場位置、試場及座位號碼等資訊；若屬暫准報名者，應盡速將畢業（學位）證書及學分證明等相關文件掃描後，寄至航海人員測驗信箱（exam@motcmpb.gov.tw），以利提前完成資格驗證。最遲須於測驗當日第一節應試前，攜帶文件正本至試務辦公室辦理驗證。

此外，測驗當天不得攜帶具有通訊、感應、拍攝或記錄功能的裝置及設備入場，包括智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等；如有疑義，考生須配合監場人員確認及檢查。計算機部分，僅限使用考選部公告的國家考試電子計算機機型，考生可至考選部網站查詢。

航港局也提醒考生預留交通時間，並多加利用大眾運輸工具，提前做好應試準備。