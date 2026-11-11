聽新聞
0:00 / 0:00
航海人員測驗11月21日登場 航港局提醒智慧手錶、手環等不得帶入場
交通部航港局115年第四次航海人員測驗將於11月21日至22日登場，共有689人報名，分別在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區應試。航港局11日起開放考生下載測驗通知書，提醒考生確認應試日期、考場及座位資訊，並留意應試相關規定。
航港局表示，考生可至交通部航港單一窗口服務平臺MTNet的航海人員測驗管理系統下載通知書，並以A4空白紙張自行列印。本次報名人數共689人，其中台北考區365人、高雄考區324人。
航港局提醒，參測人員下載通知書後，應先確認參測日期、考場位置、試場及座位號碼等資訊；若屬暫准報名者，應盡速將畢業（學位）證書及學分證明等相關文件掃描後，寄至航海人員測驗信箱（exam@motcmpb.gov.tw），以利提前完成資格驗證。最遲須於測驗當日第一節應試前，攜帶文件正本至試務辦公室辦理驗證。
此外，測驗當天不得攜帶具有通訊、感應、拍攝或記錄功能的裝置及設備入場，包括智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等；如有疑義，考生須配合監場人員確認及檢查。計算機部分，僅限使用考選部公告的國家考試電子計算機機型，考生可至考選部網站查詢。
航港局也提醒考生預留交通時間，並多加利用大眾運輸工具，提前做好應試準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。