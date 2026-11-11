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北市房價連2季回升 住宅價格指數季增2.56％、預售屋均價站上130萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市地政局公布115年第2季不動產市場動態，住宅價格指數升至130.42，季增2.56％，連續兩季回升，且12個行政區房價全面上漲；預售屋平均成交單價也來到每坪130.75萬元，季增0.41％。不過，在央行信用管制及銀行不動產授信審慎的環境下，整體成屋交易動能仍偏保守，房市呈現價格回升、交易量逐步回穩的態勢。

台北市地政局指出，第2季住宅價格指數為130.42，較前一季上升2.56％，漲幅高於前一季，12個行政區價格指數全數上揚，較前一季僅9個行政區上漲更為全面。其中，內湖區季增3.27％居冠，其次為中山區及松山區。全市標準住宅總價升至2,066萬元，平均單價為每坪66.65萬元。

從房價走勢來看，台北市住宅價格指數在113年第4季達到130.71高點後開始修正，至114年第4季降至126.88，最大修正幅度約3％。經過約一年整理，第2季回升至130.42，已接近前波高點，顯示住宅價格逐步回穩。

預售市場方面，買氣回升更加明顯，第2季交易量達1,285件，季增47.70％，總成交金額653.54億元，三房產品仍是市場交易主力。價格方面，全市預售屋平均成交單價為每坪130.75萬元，季增0.41％，呈現量增價穩。

值得注意的是，士林區受到中山北路六段及德行東路一帶大型都市更新案開賣帶動，平均成交單價從前一季每坪93.71萬元升至130.72萬元，單季大漲39.49％，成為本季預售市場價格變動較大的行政區。

租賃市場則維持緩步上漲。第2季住宅租金指數為110.14，季增0.60％，近兩季漲幅均維持在0.6％左右，較去年下半年趨緩；全市標準住宅租金單價為每坪1,462元。若拉長至近三年觀察，住宅租金指數累計上漲14.4％，略高於同期住宅價格指數13.1％的漲幅。

商辦租賃市場同樣呈現溫和成長，第2季租金指數為120.27，季增0.15％、年增2.26％，顯示商辦租金持續緩步上揚。

台北市不動產估價師公會分析，國內通膨仍屬溫和，中央銀行維持政策利率及既有選擇性信用管制措施不變，加上銀行不動產授信態度審慎，住宅市場買氣仍受到一定程度限制。不過，在整體景氣支撐下，自住及剛性購屋需求逐步回流，第2季成屋價格全面回升，預售市場也出現交易量增加、價格持穩的情形，反映買方觀望態度已有改善。

展望後市，公會認為，在信用管制政策持續下，投資性購屋需求仍將受到抑制，但景氣及自住需求可望提供支撐，後續住宅市場交易量能否持續回穩，以及價格是否延續回升趨勢，仍值得觀察。

北市 均價 預售屋

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