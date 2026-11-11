中裕愛滋新藥TMB-365/TMB-380臨床成果登國際期刊《The Lancet HIV》

中裕（4147）11日宣布，公司自主研發之長效HIV單株抗體組合療法TMB-365/TMB-380，於美國進行的臨床1b/2a研究成果，正式榮登國際頂尖醫學期刊《The Lancet HIV》。

本研究評估TMB-365（CD4導向單株抗體）與TMB-380（針對HIV-1 gp120 CD4結合位點之長效廣譜中和單株抗體）合併使用的安全性、藥物動力學（PK）及抗病毒活性。

本研究為多中心、開放標籤、劑量遞增之 Phase 1b/2a 臨床試驗，於美國加州、佛羅里達州及德州六個臨床據點進行。Phase 1b 共納入30名受試者，依序評估 TMB-365/TMB-380各2,400 mg、3,200 mg及4,800 mg的單次靜脈給藥；Phase 2a則納入20名受試者，於首次給藥時停止原有口服抗反轉錄病毒藥物( ART )，接受 TMB-365/TMB-380各4,800 mg、每8周一次，共三次，觀察24周後重新開始口服抗反轉錄病毒藥物( ART )。

藥物動力學結果顯示，Phase 2a核心階段 TMB-365平均谷值濃度為29 µg/mL，第8、16及24周分別有84%、94%及100%的受試者達到研究設定的谷值藥物動力學目標；TMB-380平均谷值濃度為93 µg/mL，其半衰期約為30–35天，支持每8周給藥一次的劑量設計。

該研究成果證實，TMB-365聯合TMB-380每 8 周各給藥4,800 mg，在已達成病毒學抑制的愛滋病感染者中展現出優異的安全性、耐受性與抗病毒活性，病毒抑制率高達94%。此項研究不僅為愛滋病長效抗體療法樹立新里程碑，更為患者提供免除每日口服藥物負擔的全新治療希望。

臨床試驗三大核心亮點：首先，在2a期臨床試驗中，接受每8周各 4800 mg 靜脈輸注的受試者，在第24周時，符合方案族群（Per-protocol）高達94%（16/17）維持病毒抑制（HIV-1 RNA < 50 copies/mL），意圖治療族群（ITT）亦達80%（16/20）。整項試驗期間無任何受試者發生確認的病毒學失敗。

其次，相較於目前其他廣譜中和抗體（bNAb）療法常需高達25%–56%的事前敏感性篩檢淘汰率，本試驗未進行任何事前抗體敏感性篩檢，依然取得極高的病毒抑制率，凸顯 TMB-365/TMB-380 組合具備極廣泛的病毒覆蓋率與臨床普及潛力。

第三，試驗中未觀察到嚴重治療相關不良事件、死亡、3級或4級治療相關不良事件、伺機性感染、重大間發性感染、免疫介導事件或急性輸注反應。所有治療相關不良反應均為輕度至中度（1–2級）。問卷調查亦顯示，受試者在治療便利性、彈性、符合生活方式及推薦意願等項目均給予高度滿意評價。

本研究由美國加州、佛羅里達州及德州等六個臨床中心共同完成。研究通訊作者與醫療團隊指出：「終身每日口服抗反轉錄病毒療法（ART）常帶給感染者服藥疲勞與心理負擔。TMB-365 與 TMB-380 具備互補的作用機制，兩者均經工程改造延長血清半衰期。臨床數據證實，此全抗體雙藥組合每兩個月給藥一次不僅安全，且能有效維持病毒抑制，極具潛力成為獨立的長效維持療法，值得進一步開展後續臨床評估。」

中裕新藥執行長張金明表示，本次《The Lancet HIV》刊登的研究成果，進一步支持TMB-365/ TMB-380長效HIV單株抗體組合療法治療策略的科學與臨床開發基礎。

在完成 Phase 1b/2a研究後，公司已持續推進 TMB-365/ TMB-380 Phase 2b臨床試驗，進一步驗證雙抗體組合之安全性、藥物動力學及維持病毒學抑制的能力，預計於今年年底進行期中數據讀取。公司將依據 Phase 2b 臨床數據及法規發展，持續推動後續全球臨床開發、法規申請及國際授權合作。

中裕新藥指出，現行 HIV 治療雖已大幅改善患者的治療成效，但長期每日口服治療仍可能伴隨服藥負擔與依從性挑戰。長效治療方案因此持續受到全球 HIV 醫療領域關注。TMB-365/ TMB-380採每8周一次的靜脈給藥模式，若後續臨床研究持續證實其安全性與療效，有機會成為現有 HIV 長期維持治療的重要方案。

中裕新藥將持續以抗體藥物研發為核心，推進 TMB-365/ TMB-380 的全球臨床及商業化布局，並積極尋求國際藥廠及策略夥伴合作，加速創新 HIV 長效治療方案進入全球市場。