國邑L606合作夥伴調整開發策略 擴增全球樞紐性試驗

國邑*（6875）11日指出，新藥L606授權夥伴Liquidia於第3季法說會中說明Yutrepia營運現況，營收不受專利和解影響，未來獲利將投入產品開發，擴展新適應症。其中L606長效吸入新藥的臨床開發策略也會有所調整，將採用更為積極主動的方式，減低其他外部因素的干擾。

國邑藥品指出，L606的主要適應症肺高壓合併間質性肺病(PH-ILD)，將持續進行全球第三期樞紐試驗(Re-Spire)，而將美國新藥申請(NDA)途徑由505(b)2改為主動的505(b)1申報。

另一適應症肺動脈高壓(PAH)除了同步以505(b)1申報外，將新增全球樞紐試驗AMPLIFY-PAH，積極將PAH市場由北美拓展至歐洲、中國等主要市場。

另外，L606亦將陸續啟動更大市場規模適應症，包括PH-COPD的臨床開發規劃，預計將在2027年下半年啟動全球樞紐試驗。因此L606將確認三個適應症 (PH-ILD/PAH/PH-COPD)、三個全球樞紐試驗 (Re-Spire/AMPLIFY-PAH/LTI-306)，三個適應症皆朝向全球市場的開發架構。

依Liquidia評估，前列環素藥物市場PH-ILD逾40億美元、PAH逾30億美元，至於規劃中的PH-COPD，市場規模逾50億美元、潛在患者逾30萬人，目前尚無核准療法。這三項適應症在歐洲等市場仍無吸入競爭品，L606上市具有市場獨占潛力，再加上目前歐洲藥價定價增長趨勢，期待總體營收能緊追美國。時程方面，AMPLIFY-PAH預計自2027年第1季起，陸續向全球主要國家遞交試驗計畫書，預計與Re-Spire同步於2028年完成收案、2029年NDA送件為目標。

國邑為L606全球臨床試驗用藥的供應夥伴，隨著Re-Spire、AMPLIFY-PAH及LTI-306三項全球試驗陸續推進，臨床試驗用藥需求預期大幅增加，在短期內可擴大國邑*臨床供藥營收規模，並為中國授權奠定更大的市場基礎。

國邑總經理甘霈表示：「Liquidia以實際投入強化L606全球臨床開發，是對產品價值最有力的肯定。國邑*將全力協助Liquidia進行臨床試驗，積極洽談中國地區潛在夥伴並推動臨床合作，讓L606的市場價值反映在國邑*的營運成果上。」