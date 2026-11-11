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foodpanda 2階段漲平台費

聯合報／ 記者黃筱晴／台北報導

外送專法今年七月廿一日正式上路後，外送平台營運成本明顯增加。繼Uber Eats後，foodpanda於昨日正式宣布調漲平台費，並分兩階段實施：一般消費者自十一月十五日起，每筆訂單平均增加四至六元；pandapro訂閱會員則自十二月一日起調整，每筆訂單平均增加二至四元。平台強調，實際收費金額將於結帳前清楚標示，讓消費者確認。

foodpanda指出，外送專法實施後，整體營運成本增加約百分之卅二。

平台表示，為維持服務穩定與品質，決定調整平台費。

foodpanda 平台 Uber Eats 調漲

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