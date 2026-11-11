foodpanda 2階段漲平台費

「現在資安事件很多，用雲端AI，公司的資料會不會被看到？放在地端是不是比較安全？」這半年在企業內訓，以及協助企業將AI導入客戶成功流程時，我經常被問到這類問題。老闆想讓員工少花時間整理資料、寫文件，也擔心同仁不慎把機密傳出去。當我追問公司目前如何管理帳號、檔案與權限，有時老闆並不確定，需要找內部或委外資訊人員確認。

2026-11-11 00:06