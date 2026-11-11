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能源論壇12月2日登場／台電總座郭天合：AI用電 已超前部署

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電總經理郭天合。台電／提供
台電總經理郭天合。台電／提供

算力爆發性增長，考驗電網韌性，台電公司總經理郭天合強調，台電早已超前部署推動電源端四大供電策略，並全面強化電網韌性，提供企業長期發展所需穩定電力，確保電力能安全快速地輸送至用戶端，也盼各界共同營造有利電力建設環境。

經濟日報將於12月2日舉辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘（1907）、國泰投信、富邦投信協辦。

郭天合將以「AI時代的台灣電力未來布局」為題發表演說，台灣正迎接千載難逢的AI機遇，電力布局亦處關鍵時刻。據全國電力資源供需報告，2026年至2035年電力需求年均成長率達2.5%，遠高於過去十年。

台電觀察到，AI產業為24小時全天候運轉，墊高用電基礎，使用電曲線從「山峰」逐步轉為「高原」型態，促使台電持續精進提升電力負載預測及供電能力。

台電已超前部署，從擴大開發燃氣機組、推動機組延役或轉緊急備用、審慎評估並推動核電再運轉整備、開發綠能等四大策略布局，確保未來供電裕度不僅「滿足當下」，更能「長期支撐產業未來」。透過興建高效率、低排放的燃氣機組，搭配再生能源發展，為國家產業長期發展提供多元且低碳電力來源；兼顧環保前提下，藉由靈活策略推動既有機組升級延長運轉時間，及將退場機組轉為緊急備用。

AI及科技產業也為電網帶來負載壓力。郭天合形容，若民生用電密度是乒乓球、傳統工商業為棒球、科學園區為保齡球，AI資料中心就有如「鉛球」，對局部電網產生巨大負荷。

因此，用電布局須迎來概念性翻轉，透過將算力引導至電源充足區域，提升電力傳輸效率，更有效降低傳輸損耗與風險。

台電自2022年啟動為期十年強化電網韌性建設計畫，並以「五大電廠直供七大園區」為首要，為科學及產業園區新建專用輸電線路，由電廠直接供電。

迎向AI浪潮，台電不僅是電力提供者，更是產業發展、國力與城市競爭力關鍵後盾。台電將全力確保供電無虞、打造穩定電力環境，期盼攜手各界共同營造有利電力建設推動的環境。

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