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航空四雄全年營運 倒吃甘蔗
航空四雄前三季財報全數出爐，繼華航（2610）、台灣虎航（6757）之後，長榮航（2618）昨（10）日揭露的第3季獲利年增逾一成，星宇航空（2646）雖受燃油成本衝擊虧損，但貨運業務快速成長。隨第4季貨運旺季接棒、年底旅遊需求升溫，航空業全年營運可望倒吃甘蔗。
長榮航昨日公布第3季財報，單季稅後純益67.99億元，年增15.7%，每股純益（EPS）1.26元；累計前三季稅後純益189.15億元，年增2.3%，每股稅後純益3.5元，展現穩健獲利能力。
長榮航客貨運雙引擎持續發揮效益，歐美長程航線需求穩定，亞洲區域旅遊及商務客流維持成長，貨運則受惠AI伺服器、半導體設備及電子產品出貨強勁。隨年底歐美購物季備貨需求升溫，第4季貨運量價表現可望延續，成為全年獲利重要支撐。
星宇航空同步公布財報，第3季稅後虧損2.93億元，累計前三季稅後虧損6.38億元，主要受到國際燃油價格居高不下影響，燃油成本較去年同期攀升61%，侵蝕獲利表現。
不過，星宇航空貨運業務成長迅速，前三季貨運營收51.9億元，年增45.2%，占整體營收11.6%，隨跨境電商及高科技產品運輸需求持續成長，貨運收入已成為公司擴大營運規模的重要動力。
星宇航空表示，目前貨運以客機腹艙載貨為主，規劃2028年起陸續引進全貨機，進一步擴大航網與運能，逐步建立客貨運雙引擎營運模式，為未來營運成長及獲利改善創造條件。
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