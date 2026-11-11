航空四雄全年營運 倒吃甘蔗

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路，增加外送成本。foodpanda昨（10）日宣布，一般用戶自15日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加4元至6元；pandapro訂閱會員自12月1日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加2元至4元。

2026-11-11 01:51