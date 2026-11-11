AI續旺！華航、長榮航單月業績高飛 星宇、虎航也有好表現
航空四雄10月營收全面報捷，單月、累計前十月營收均創歷年同期新高，其中，長榮航創歷史單月次高、星宇航空登歷史新高，台灣虎航前十月營收更提前超越去年全年。
展望第4季，AI硬體、半導體設備及歐美零售備貨持續支撐空運需求，貨運旺季有利運價與運量表現；客運則有冬季旅遊及年底假期接棒，航空四雄營收成長動能可望延續。
航空四雄昨（10）日公布10月營收，長榮航231.82億元，年增22.63%，創歷史單月次高；華航221.56億元，年增22.36%；星宇航空58.95億元，年增59%，創歷史單月新高；台灣虎航16.31億元，年增4.12%，四雄均改寫歷年同期紀錄。
華航10月合併營收創歷年同期新高，累計前十月營收2,080.76億元，年增20.25%，亦創同期新高。其中10月貨運收入82.2億元，年增48.05%，創今年單月次高；客運收入120.01億元，年增9.2%，同創歷年同期新高。
華航指出，台灣伺服器、東南亞半導體及電子產品出口強勁，大陸傳產與電商貨量成長，加上歐美年底購物季提前鋪貨，帶動貨運量價齊揚，10月貨運收入較9月增加7.87%。客運則受連假與日韓賞楓需求挹注，布拉格、布里斯本及墨爾本航線載客率均超過九成。
長榮航10月客運收入135.36億元，年增13.27%，創歷年同期新高；貨運收入68.69億元，年增46.17%，創歷年同期次高。累計前十月合併營收2,175.61億元，年增19.81%，客運收入1,348.42億元，雙創歷年同期新高。
長榮航表示，AI伺服器、半導體機台及電子零組件出貨暢旺，加上年底消費品備貨，推升貨運收入。客運方面，歐美加長程航線需求穩定，港澳、大陸及東北亞航線受連假與賞楓旅遊帶動，客運成長動能延續。
星宇航空10月合併營收創歷史單月新高，累計前十月營收507.31億元，年增39%，同創歷年同期新高。其中10月客運收入43.98億元，年增51%；貨運收入8.82億元，年增109%，創單月歷史新高，貨運成為推升營收的重要動能。
星宇航空指出，歐美節慶備貨、跨境電商及高科技產品出貨持續成長，帶動空運需求。10月並新闢台北至峇里島、台中至札幌及名古屋三條航線，進一步擴大客運市場。
台灣虎航10月營收創歷年同期新高，平均載客率89.1%；累計前十月營收172.52億元，年增21.89%，創歷年同期新高，更提前超越去年全年約169億元的營收規模。前十月航班數年增9%，平均載客率達91%。
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