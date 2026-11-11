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統一、統一超10月營收攀高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）集團旗下統一企業、統一超（2912）昨（10）日公布10月合併營收，統一集團10月營收570.9億元，年增5.3%，累計前十月營收5,941.5億元，年增4.3%，單月、累月營收皆創同期新高。

統一表示，除食品本業持續秉持聚焦經營策略、維持穩健成長外，統一中控也保持穩定成長動能。

統一超昨公布10月營收320.7億元，年增7.2%，創單月歷史次高、同期新高；累計前十月營收突破3,000億元大關，達3,079.5億元，年增5.8%，也創同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台實體門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,341家，受惠10月連假、萬聖節、跨界聯名商品及降溫換季商機等，同時持續深化uniopen會員生活圈，挹注營運表現穩健向上。

營收 統一超 統一

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統一超營收／10月320.7億元、年增7.2% 單月、累月創同期新高

統一超營收／10月320.78億元創單月歷史次高 前十月突破3000億大關

全家營收／10月97.6億元 單月、累月創同期新高

全家餐飲營收／前十月24.97億元、年增10.9% 創同期新高

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