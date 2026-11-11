統一集團餐飲布局 找到關鍵拼圖

根據外電報導，統一（1216）有意併購怡和集團旗下肯德基、必勝客在亞洲部分市場的經營權。業內分析，從統一近年的投資規劃來評析，這筆交易若成局，將補上該集團在餐飲布局的關鍵拼圖。

統一集團已有咖啡、烘焙與鮮食通路，也正往生鮮採購和食品加工延伸，因此下一步推進連鎖餐飲業並做大，再透過既有品牌與門市跨出台灣，是統一當前企業版圖發展的有利策略。

統一在餐飲端，已有把國際品牌做大和自營品牌展店兩條路。統一星巴克全台逾600家門市、年營收突破160億元，Mister Donut、酷聖石冰淇淋及聖娜多堡分攻甜點、冰品與烘焙，自營的21世紀風味館則切入烤雞與速食。加上7-ELEVEN的咖啡、便當和即食商品，若納入肯德基與必勝客，可把正餐從便利商店鮮食與自營速食，擴大到家庭聚餐、外帶及外送。

此前，統一超（2912）斥資20.54億元，取得日本超市LOPIA台灣零售事業51%股權及食品加工事業49%股權。