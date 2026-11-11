統一傳買亞洲肯德基、必勝客業務 年底前有望達成協議

統一（1216）傳洽購怡和集團旗下亞洲肯德基、必勝客業務，根據路透報導，該案已進入深入談判階段，並在今年底前有望達成協議。路透引述知情人士估計指出，這筆潛在交易價值約4億美元（約新台幣131億元）。

對此，統一集團昨（10）日表示「無法置評」，但重申，對任何可能的投資機會，都願意審慎評估。涉及企業整合，集團會以高標準檢視各個面向，經嚴格評估及董事會充分討論，符合策略及股東價值兩項條件，才會推進。

統一集團董事長羅智先今年在統一超（2912）股東會被問及有關併購對象時也曾說，市場上只要有併購案，買家名單似乎就會出現統一，對相關傳聞一概不予置評。

針對此案，路透引述兩名知情人士透露，統一與怡和仍在商談交易條款，其中一人估計，這筆交易對怡和餐飲集團（JRG）的估值可能約4億美元。統一出價及最終收購範圍尚未披露。此外，今年5月，統一、凱雷投資集團及百勝中國均曾被點名對該業務有興趣。怡和對最新談判消息拒絕置評。

怡和餐飲總部位於香港，在香港、澳門、緬甸、台灣及越南經營約1,000家門市，員工約2.5萬人，旗下除肯德基、必勝客，還有香港外帶披薩品牌PHD。知情人士估計，怡和餐飲整體業務的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）約3,500萬至4,000萬美元。各地業務及PHD是否納入交易，仍待條款敲定。

市場人士指出，這筆交易對統一的吸引力，在於把既有的食品、零售生意延伸至連鎖正餐。統一透過7-ELEVEN經營鮮食，也透過星巴克累積連鎖餐飲經驗。若交易成案，肯德基可帶進午、晚餐的速食需求，必勝客則可擴大外送、外帶及家庭聚餐生意。兩個品牌已有門市與客群，統一可藉此直接切入具規模的連鎖速食市場。

業內分析，台灣是較能檢驗整合效益的市場。其中，統一已有食品開發、採購及低溫配送基礎，若品牌規範與供應商條件允許，可從食材採購與配送路線著手，評估能否降低單店成本。必勝客既有的數位訂餐與外送業務，也讓統一有機會把會員經營延伸至正餐消費，增加顧客回購。

怡和曾指出，香港消費疲弱已影響餐飲與消費事業。各地租金、人力、門市翻修支出及特許經營條件，也會左右接手後的獲利。怡和擬出售餐飲業務，意在將資本重新配置至核心事業。