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foodpanda平台服務費漲了！一般用戶15日起每單多4至6元 會員12月跟進

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
foodpanda宣布，一般用戶自15日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加4元至6元。聯合報系資料照
foodpanda宣布，一般用戶自15日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加4元至6元。聯合報系資料照

外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路，增加外送成本。foodpanda昨（10）日宣布，一般用戶自15日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加4元至6元；pandapro訂閱會員自12月1日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加2元至4元。

另一大外送平台Uber Eats在外送專法上路當天即提高商家系統費，從8月14日起調漲消費者平台服務費，每筆訂單平均增加4元至6元服務費，同步調高會員訂閱費。foodpanda先前因為Grab併購案而暫停漲價，在併購案被公平會否決後，立刻提高用戶的平台使用費。

外送專法7月21日實施以來，潛在成本陸續浮上檯面。foodpanda於9月公告將調漲商家的系統費，提供四種費率，包括佣金調降1%且轉為獨家合作、不調整但參加七次廣告與促銷、佣金調高1.5%與參與六次促銷，及佣金調高最高2.5%等方案。

foodpanda指出，目前正在與商家協商費率，加上合約時間考量，預計明年初上路。但不管是平台費或抽佣，只要提高，消費者都是得分攤最終成本的「分母」。

foodpanda內部營運數據顯示，專法上路後，平台營運成本增加約32%。除外送服務重疊時間計酬、每單最低報酬保障、每小時報酬換算不得低於基本時薪1.25倍等規範，使外送員報酬成本增加外，新的計酬及履約規範，也使平台需要調整派單機制、系統及相關營運流程；等候與履約時間的變化，進一步影響單位時間內的配送效率及整體營運成本。

foodpanda 外送員 Uber 外送

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