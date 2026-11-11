智慧經營／建霖家居董事長陳岱樺策略轉型取經標竿企業 打造智慧家居

A股上市、台資建霖家居從衛浴代工向智慧家居轉型，背後推手是董事長陳岱樺，透過向優秀企業學習，融入企業「轉型升級」，以及確立研發、分紅等「憲法」式管理原則。利用泰國本土化布局與機器人資料訓練賦能製造，帶領企業創造新的成長曲線。

不變等死 亂變找死

陳岱樺在上海商業儲蓄銀行文教基金會演講時表示，傳統產業特色是具備必需品屬性與長生命周期特點，「所以我每次很開心說，30年前賣的東西，我現在還在賣，可是手機就不可能。」相較於高科技產業，更易於透過引入新技術實現「轉型升級」而非盲目「創新」。

因此他用另外一個思維解釋，傳統產業變革邏輯是「不變等死，亂變找死」，應採取向成功企業學習成功路徑。像是向3M學習成功文化與技術，以及像豐田、西門子這類行業標竿，學習管理與工業技術 。把好的技術融入到傳統產業就可以「轉型升級」。

陳岱樺指出，建霖目前在全球的廠房有將近70萬坪的廠房，以往都是向西門子等企業買機器人，有搬運的，有生產的，有表面處理的，買之後發現沒辦法迭代，於是改買OEM的機器人，並成立機器人大腦事業部，利用工廠場景訓練機器人，累積核心數據資產。短期服務於內部智慧製造，長期目標是開發家庭看護機器人，最終轉型為智慧科技公司 。

建霖集團在福建廈門、漳州，以及浙江寧波設有工廠。他坦言，美國總統川普2017年首度上台時，就與大陸大打貿易戰，宣布對自大陸進口產品課高額關稅，「當時公司有65%到70%營收是做美國生意，課那麼高關稅壓力相當大，客人拜託我們看怎樣轉移到海外去減少關稅成本。於是選定在泰國。」

陳岱樺表示，泰國廠2019年開始建廠，到2022年全部建好開始運作，擁有16萬平公尺廠房，到今年為止，每個月出貨量達人民幣1.5億，並自建智慧立體倉庫提升效率。

他指出，為確保企業長期穩健，公司確立四項不可動搖的原則，包括在「員工分紅」方面，每年利潤的固定比例作為員工獎金，分配權下放至總經理。「股東回報」方面，堅持高股利政策，年分紅率約5.4%，保障股東利益。「研發投入」研發費用占營業額比率不低於6%。「人才結構」方面，每年新增員工中至少三分之二為工程師出身。

先進製造 厚植實力

陳岱樺說明，公司目前有1,000位工程師，有2,000多個專利，7,000個員工，每年6%的營業額是研發費用，也就是每年有新台幣10億做研發，要讓公司能夠有更多的改變。

談到建霖集團發展歷程與戰略演進，陳岱樺指出，首先在1990年到2002年，那時公司名為「建霖衛浴」，是依託大陸低成本優勢與「中國製造」紅利，專注衛浴配件代工 。

到了2002年到2016年，「建霖衛浴」更名為「建霖工業」，是宣示研發與設計決心，導入日本豐田管理模式，拓展汽車零配件等非衛浴領域，建立事業部制。2016年到2024年，「建霖工業」更名為「建霖健康家居」，是利用水處理技術將產品線延伸至淨水器、空氣淨化等領域，並於2020年在上海A股上市 。

2024年起，「建霖健康家居」更名為「建霖智慧家居」，加大AI與數位化投入，布局先進製造，服務於新能源汽車及機器人產業。