行銷線上／資安與成本如何兼顧 人工智慧應用從小處開始

「現在資安事件很多，用雲端AI，公司的資料會不會被看到？放在地端是不是比較安全？」這半年在企業內訓，以及協助企業將AI導入客戶成功流程時，我經常被問到這類問題。老闆想讓員工少花時間整理資料、寫文件，也擔心同仁不慎把機密傳出去。當我追問公司目前如何管理帳號、檔案與權限，有時老闆並不確定，需要找內部或委外資訊人員確認。

有些老闆還不清楚AI能幫公司做什麼，卻怕沒跟上，客戶被新競爭者搶走。想讓員工試試，又擔心資料外洩；想到地端設備、導入與維護的投入，便更加猶豫，也難以判斷錢該花在哪裡、怎麼評估效益。

為了讓同仁理解資安概念，我曾經做過一件事，教同仁使用本機工具，把重要資訊遮罩後再上傳給AI。但每份文件都要找出敏感內容、遮掉、送出，再填回資料，日常很難一直做下去。

員工若連機密範圍都不確定，增加步驟也沒有解決判斷的困難。我覺得，討論雲端或地端時，應該把這段工作一起攤開來看，找出真正要處理哪些麻煩事。

例如，員工要依產品文件整理回覆草稿，資料負責人可以備妥版本正確、已核准交給指定AI服務處理的內容，並限定哪些同仁能用。員工使用公司管理的帳號，從這些資料整理草稿，再由承辦人核對。這些內容既然已獲准使用，就不必每次重新遮罩；碰到範圍外的問題，也有固定窗口可以詢問。

這樣的工作，可以從現成企業方案開始試行。選購時仍要看資料處理條件與管理功能，不能把「不拿資料訓練」理解成完全不保存。公司也要分清楚，員工有權閱讀一份文件，與公司同意交給外部服務處理，是兩件事。公司若讓員工透過AI查詢資料，也要設定誰能查哪些內容，避免原本只有特定人員能看的資料，變成所有同仁都查得到。

實際使用時，若發現核准資料不足以完成草稿，還需要不能外傳的內容，就要找資訊人員一起釐清。哪些資料要留在內部？雲端只取得部分內容，還能不能完成工作？例如，姓名可以由內部程式填回，但換掉姓名之後，報價或產品規格仍可能有機密性，不能把自動遮罩當成通行證。

如果工作所須資料必須留在公司，就評估內部處理的方式；其他核准內容仍可使用雲端。同一項工作也可以分段完成，不必讓所有資料走同一條路。地端能做到什麼、速度是否可接受，要用實際任務測試，也要有可用設備與維護人力，這些都得算進方案。

多花一筆錢，要看能解決哪個工作難題。若現成方案已能完成草稿，就不急著客製；若同仁反覆花時間搬資料、遮罩或補回欄位，才有理由討論把這些步驟交給系統。資料整理、串接、核對及後續維護，都是成本，不能只比較月費與設備價格。

試行時，要記錄從準備資料到完成工作的總工時、人工核對負擔與成果是否可靠。AI處理得快，如果核對與修正反而增加，省下的時間可能又被吃掉。這些紀錄也能交給資訊人員，對照下一筆建置究竟要改善哪一段。

我會建議老闆挑一個小題目，可能是討論很久、過去因系統太貴而難推動的問題，或是耗時、步驟固定的例行工作。用少數人、少量經核准的資料與最低必要成本試行，從嘗試中理清公司需要AI做什麼，再考慮雲端、地端或混合方式。