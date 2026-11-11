智能新勢力／AI重塑學習方式 成人教育求變實作引導成主流

人類獲取知識的方式，從早期紙本查閱，到透過網頁搜尋，在到近兩年生成式AI，讓知識取得再次發生質變，過去需要花費許多時間進行搜尋、閱讀與整理的內容，如今只需輸入問題，便能在幾秒內獲得答案，當知識與解答變得如此容易取得，成人教育課程的價值究竟還剩下什麼？

過去成人教育多半建立在「知識稀缺」前提上，老師將產業知識、制度規範與實務經驗濃縮成課程，這種模式以往具有高度價值，因為學員沒有足夠時間與能力從大量資料中整理出完整架構，有系統的統整課程，成為優先選擇，而AI正在改變這個供需關係。

現今上班族若想了解管理制度、產業概念、專業規範，可透過AI整理重點、比較差異，甚至依需求情境提出建議。筆者近期參加的ISO課程，更直接感受到這項變化與普遍使用，課程中安排實際案例與練習，要求學生模擬情境，提出完整表單與操作守則，過去學生是翻閱教材、透過網路查找資料，經由小組討論逐步理解規範後，再完成報告，而現在學生是先將題目交給AI，得到一份完整答案，再經小組討論確認後發表。

當學習行為大幅變化，「把老師知道的告訴學生」的課程價值，就取決於如何創造AI無法輕易取代的學習價值。

人們應再次重視曾經紅極一時的「翻轉教室」，該理念強調知識可以在課前透過影片、教材或網路學習，真正的課堂時間則用於討論、實作與解決問題；當時推動翻轉教室，主要是因為網路讓知識取得更加方便，如今AI更進一步，甚至可以成為每個人的個人助教，未來課堂可能不需要再花大量時間「教知識」，而應把時間用在AI暫時無法完全取代的地方，例如實際操作、情境判斷、團隊協作與老師的現場引導。

以ISO課程為例，真正有價值的不是讓學員背熟條文，而是讓其找出企業流程中的問題，判斷哪些地方符合規範、哪些地方需要改善，再由老師藉由經驗分享，從旁追問與修正，如此學員在不同產業執行時，將能更貼合企業所需；企業內訓則可善用線上課程搭配實體練習，以工作任務上碰到的問題或主題作為模擬練習，更能快速理解。

在辦理ESG相關課程時，應讓學員先了解公司內部ESG目標，課程中再針對該目標透過工作坊形式展開，讓學員能加快解決本職任務所發生的問題。AI可以提供答案，卻不一定能代替一位經驗豐富的老師，在現場看見學員沒有想到的問題，這種「做中學、錯中學」的思辨與引導過程，才是成人教育下一階段真正的價值。

AI正在迫使成人教育機構重新定義自我定位，純粹的知識分享出現愈來愈多便宜或免費的來源，除了認證課程外，產業勢必面臨更大的競爭。因此，能夠提供實際操作、經驗交流、問題引導與現場回饋的課程，將是未來成人教育的主流。