趨勢觀察／特斯拉飛天車啟示：跨域整合創造創新價值

特斯拉近日發表配備冷氣體噴射推進功能跑車Roadster 2（飛天車）。展示畫面中，該車沿著弧形坡道行駛至倒掛狀態，並在空中翻轉後返回地面；也能自平地躍起越過數輛汽車並在空中360度旋轉；宣稱0至96公里／時加速僅0.81秒，展現令人驚豔的性能，成功吸引全球目光。

本案例從創新管理角度來看，以下三點觀察與建議供參：

一、Roadster 2是系統創新（system innovation）的具體案例。

系統創新是指透過不同次系統的重組，並重新設計它們之間的連結關係與協同方式，使整體系統架構得以重新配置，進而創造新功能或新運作模式。

除了既有的電動車系統外，該車結合多模式車底吸附系統，使車體可倒掛懸停；高壓儲氣與冷氣體噴射推進系統，可透過噴嘴釋放高壓氣體；另搭配主動式空氣力學設計，以協助車輛維持穩定。其重點不只是某個次系統變得更好，而是整體系統如何巧妙地透過上述組成要素及其連結關係的改變，進而產生獨特性能並創造新價值。

二、強化機會感知與跨組織整合，可提高系統創新的成功率。

感知與辨識是企業察覺尚未被滿足的市場需求、技術變化及潛在機會的重要能力。能把握新興機會，固然可喜；但往往不容易。其中一項原因是，單一企業可能沒有足夠的核心能力以完成系統創新。

以本案例來看，該車結合了特斯拉的電動車、車輛控制以及SpaceX在航太推進技術方面的專長。SpaceX不僅研發出可回收並重複使用的火箭技術，也持續致力於降低發射成本。透過兩家公司的跨域合作與互補性核心能力整合，該車得以結合不同領域技術，展現單一企業較難獨立實現的創新成果。

企業在評估新興機會時，也必須辨識技術發展的難易程度與缺口，以及外部技術與知識可從何處取得。廠商若想自行建構新的核心能力以把握新機會，不僅可能面臨技術上的困難，也可能受限於資源不足或時間不及，錯失機會之窗。

可行方式之一是跨越組織邊界、建立聯盟關係，透過合作共創與整合不同次系統，以產生必要的綜效。

三、廠商應強化系統創新，並持續深化難以被取代的核心能力。

對未來生活情境的想像與對社會問題的重新思考，往往能開啟新的應用機會，促使企業探究如何連結與重組不同次系統，以創造新的解決方案。

以我國既有的科學、工程與設計基礎，若能發揮想像力並進行跨域整合，各廠商應能在不同領域開花結果，創造出全新的應用。

然而，在借鏡馬斯克展現的系統創新時，也應正視不同產業間的本質差異。特斯拉結合SpaceX的跨域創新令人敬佩，但這與尖端半導體等製造領域的挑戰截然不同。

在奈米尺度的物理極限下，半導體製造涉及材料、設備、製程與精密控制等高度相依的技術能力，必須經過長期研發、經驗累積及持續改善，才能建立難以被競爭者複製的技術優勢，絕非單靠短期資源整合與個人意志即可一蹴而就。

總結來說，台灣產業的下一步，既需要像本案例般敢於跨域想像的系統創新思維，也必須持續深化長期累積的核心技術優勢。企業不僅要懂得辨識與整合內外部資源，更要持續投入研發，建立難以被競爭者複製的關鍵能力。唯有將跨域整合與長期技術累積相結合，我國廠商才能在全球產業競爭與技術典範轉移之際，不斷創造新的競爭優勢。