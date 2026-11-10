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觀塘三接工程南防波堤是否興建？中油指出「這原因」有必要

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

環保團體10日召開記者會，主張三接工程影響大潭藻礁生態並要求評估南防波堤之設置，對此，台灣中油公司表示，三接生態調查及監測工作均依環評承諾及環境部相關規範辦理，過程公開透明，可供外界檢視。而為維持觀塘港域穩定，以及提供液化天然氣船靠泊卸收、現場作業人員與港埠設施安全性，南防波堤興建有其必要性。

台灣中油重申，三接開工前即成立「觀塘工業區（港）生態保育執行委員會」，定期邀集專家學者、官方代表及在地居民共同檢視保育措施。所委託的專業調查團隊均依據環評承諾及環境部「海洋生態評估技術規範」執行調查，亦委託環境部核可的合格機構分析樣本；台灣中油尊重學術自主與專業判斷，不介入資料判讀，相關會議紀錄及監測報告均公開於公司官網，並接受主管機關定期及不定期實地監督。有關環團所提並非事實，籲請外界勿以訛傳訛。

台灣中油強調，生態調查係採取BACI監測架構（Before-After-Control-Impact，前後對照、控制及影響），並結合長期監測趨勢綜合判讀，才能較完整掌握生態環境變化。有關大潭海岸漂沙及淤積問題，台灣中油已啟動相關委託研究案採購作業，規劃透過數值模擬及生態影響評估，釐清漂沙淤積情形及可能影響因素，以作為後續檢視環境變化及滾動精進保育措施的參考。

台灣中油說明，依據三接外推方案之可行性研究，有關海岸地形變遷數值模擬及水工模型漂沙試驗結果，在偏西向波浪作用下，南防波堤具有導引漂沙與近岸流的作用，且其主要功能在於抵禦季節性強烈西南浪與颱風衝擊，完整興建可提供液化天然氣船靠泊卸收、現場作業人員及港埠設施更完善的防護，並維持觀塘港域穩定，具有興建之必要性。台灣中油將持續在海象及天候條件許可下，以安全為優先原則儘速完成工程，並持續精進生態保育措施，兼顧國家能源安全與大潭海岸自然生態維護。

觀塘 中油

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