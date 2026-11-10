禾榮科斥資13.8億獲星國醫療公司SAM Holdings控制權 搶攻東南亞市場

禾榮科（7799）10日召開董事會通過重要投資案，將透過子公司Heron Neutron Medical SingaporePte. Ltd.投資新加坡上市公司Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings Ltd. （SAM Holdings），以每股新加坡幣0.031元認購SAM Holdings新發行普通股17.3億股，交易總金額新加坡幣5363萬元（折合約新台幣13.8億元）。

這項交易完成後，禾榮科將持有SAM Holdings約50.09%股權並取得控制權，將打造東南亞首座先進雙粒子癌症治療平台，深化全球精準醫療布局。

禾榮科表示，本次投資旨在導入高階醫療技術資源，整合放射診斷、核子醫學、標靶核種治療、粒子治療，以及禾榮科技核心技術BNCT，打造涵蓋診斷至治療的精準醫療服務體系，加速高階癌症診療技術發展。透過醫療資源與專業能量的串聯，進一步強化區域醫療服務量能，推動集團提供更完整、多元且以病患為中心的醫療服務，為患者量身打造個人化精準癌症治療方案。另一方面，本次投資亦將成為集團拓展國際醫療業務的重要平台，持續擴大營運版圖，提升整體競爭優勢與長期成長動能。

禾榮科為台灣AB-BNCT（硼中子捕獲治療）系統關鍵供應商，長期深耕先進癌症治療技術與醫療設備研發。本次策略性投資 SAM Holdings，係禾榮科拓展海外醫療市場之關鍵里程碑。

SAM Holdings為新加坡上市公司，致力於引進尖端醫療科技，並整合臨床專家團隊與創新科研資源。其業務範疇涵蓋癌症精準診斷、診療一體化（Theragnostics）、健康檢查、醫學美容、質子治療、光子放射治療及綜合腫瘤醫療服務等，且擁有東南亞先進的質子治療中心。

透過本次策略投資，雙方將結合禾榮科在BNCT領域的獨家技術與產業資源，以及SAM Holdings現有的質子與光子放療、癌症診斷及腫瘤醫療服務能力，共同建構涵蓋多元先進癌症療法的整合式高階醫療平台。

禾榮科表示，隨著現代腫瘤學進入精準醫療時代，診療一體化（Theragnostics）已成為全球癌症治療的核心趨勢。未來，雙方將深化醫學影像與核醫技術的跨領域整合，大幅提升診斷精確度與療效預測，實現真正的個人化標靶治療。此項合作不僅將加速核醫藥物與先進分子影像技術的臨床應用，更將為集團帶動穩健且高速成長的診斷與核醫業務收益。

在精準診斷的堅實基礎上，雙方將進一步推動多元癌症治療技術的深度整合。未來將以SAM Holdings既有的醫療平台為基礎，發揮質子治療與BNCT的協同技術優勢，全力打造全方位先進雙粒子治療中心。

透過同時融合光子放射治療、質子治療、BNCT 及前瞻癌症治療技術，雙方將建構一站式腫瘤診療平台。此舉除了能為患者提供更全面、多元的精準治療選擇外，更期許打造具國際標竿意義的癌症醫療與科研平台，吸引各國腫瘤學專家、放射醫學與核醫學研究團隊及國際臨床試驗合作，加速創新療法推廣與臨床應用接軌。

禾榮科強調，新加坡具備成熟健全的醫療體系與高度國際化優勢，是連結東南亞與全球醫療市場的關鍵樞紐。取得SAM Holdings控制權後，禾榮科將善用SAM Holdings既有的醫療服務基礎與區域市場實戰經驗，全力拓展海外業務版圖，並開展國際醫療市場。

展望未來，禾榮科將持續深化雙方在BNCT、質子治療、光子放療、標靶核種治療、癌症精準診斷及核醫診療一體化等領域的資源整合，立足新加坡並輻射東南亞市場。同時，雙方將積極開展國際醫療業務，引進跨國病患轉診與國際醫療服務需求，並尋求跨國醫療合作及新世代癌症治療技術的開發機會，持續提升集團整體營運規模、國際競爭力。