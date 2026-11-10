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寶島科擬砸3.9億收購寶聯 取得寶島眼鏡商標權

中央社／ 台北10日電

寶島科宣布，擬以新台幣3.9億元收購關係企業寶聯光學全部股權，目的是將國內營運的「寶島眼鏡商標予以內化，以優化長期營運效率與效益，並一併取得東南亞地區寶島眼鏡商標權。

寶島科此次收購除取得商標權外，也將整合寶聯原有採購物流體系。寶島科表示，規劃未來3年將寶島眼鏡旗下加盟店全數轉直營，提升營運整合效率。

寶島科今天召開重大訊息說明記者會，由發言人張立徽說明董事會決議取得寶聯光學股權案。他表示，寶聯公司為寶島科的主要供應商，待股權過戶完成，寶聯將成為寶島科全資子公司，並將台灣及東南亞地區的寶島眼鏡商標權納入旗下。

針對交易價格，他說明，委託專業機構及專家出具股權鑑價報告暨價格合理性意見書，交易價金議定為3.9億元，交割後將由會計師查核寶聯於交割日的淨值，據以辦理交易價金並多退少補。

張立徽指出，過去因歷史因素，寶島眼鏡商標未納入寶島科，國內營運透過寶聯無償授權使用；此次收購將取得商標權，並整合寶聯原有採購物流體系。

針對收購後的獲利貢獻，張立徽表示，寶聯過去3年每年平均獲利約新台幣5000萬至7000萬元，整合後可望增進營運效益，估計對公司報酬率有約3%至5%的助益。

門市布局方面，張立徽表示，目前全台使用寶島眼鏡商標的門市共354家，其中279家為寶島科直營分公司，其餘75家為個別經營的眼鏡行，加盟店家數占約2成。

他說明，近年持續將個別經營的眼鏡行整併為直營店，部分店主退休後由公司接手，部分透過洽談及利潤分享方式加入公司營運體系。考量租約協調、物流及展店作業量能，規劃每年轉換20多家，目標未來3年全數轉為直營。

寶聯目前供貨對象包含直營與加盟門市，收購完成後，一段時間內將持續供貨予加盟店。寶島科表示，採購部門納入公司體系後，有助擴大整合效益，統一處理採購與營運需求。

商標 寶島眼鏡

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