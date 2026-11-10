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高雄橋頭等四區女性購屋比重高於男性 這兩區男性占比最高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

高雄男女購屋族偏愛哪一區？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄主要行政區男女購屋占比，其中仁武、新興、苓雅及橋頭等四個行政區，女性購屋比例均超過五成，購屋主力呈現女多於男的現象，其中又以橋頭區女性占比52.9%最高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，男女購屋需求大不同，現代不少女性經濟自主能力提升，購屋不再只是傳統家庭共同置產的需求，女性獨立購屋，更重視自己居住空間舒適性、安全性與便利機能需求。

李家妮指出，如從區域條件來看，女性購屋比例高的四個行政區，南北高雄各有所好，女性占比最高的橋頭區、仁武區屬於北高雄新興住宅發展區，近年受重劃區開發，新建案供給活絡，兩房小宅選擇性多元，房價較市中心水位親民，相對吸引預算有限、偏好新屋及重視居住品質的小資女進場，或夫妻購屋以太太名義第二屋置產。

李家妮表示，而苓雅與新興區則屬於南高雄傳統成熟市區，集結三多商圈、文化中心、五福商圈等生活據點，捷運機能完善，從日常採買、購物娛樂到交通通勤都相當便利，雖然市區房價高，可能在屋齡屋況條件上會有所限制，但對於重視生活機能與休閒品質的小資女而言，相對受青睞。

觀察其他熱區，三民及鼓山區男女購屋比例較為接近，兩者差距不大；反觀楠梓及小港區則呈現男性購屋占比較高的現象，兩區男性比例均達5成4，較女性至少高出約八個百分點。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，楠梓、小港區均為高雄主要的產業聚落，楠梓有楠梓科技產業園區，小港則有臨海產業園區均為舊有的加工區，並有台積電（2330）、日月光（3711）、中鋼（2002）等大型企業，在地就業人口具有一定規模，考量工作地點、通勤時間及居住成本，通常優先選擇離工作地點較近的區域，像小港市區、大坪頂一帶，就有不少是在地就業置產，即使周邊不像市中心有密集的商業娛樂機能，只要能縮短上下班時間、降低交通成本，加上房價好入手，仍具有一定吸引力。

黃識頻表示，部分產業園區周邊常有大型貨車、聯結車往來，尖峰時段車流較大，加上廠區環境條件，可能對於重視生活圈街廓景觀、機能及生活氛圍的購屋族，尤其女性可能接受度較受影響，因而形成不同區域上的選擇差異性。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄主要行政區男女購屋占比，其中仁武、新興、苓雅及橋頭等4個行政區，女性購屋比例均超過五成，購屋主力呈現女多於男的現象，其中又以橋頭區女性占比52.9%最高。圖／台灣房屋集團提供
台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄主要行政區男女購屋占比，其中仁武、新興、苓雅及橋頭等4個行政區，女性購屋比例均超過五成，購屋主力呈現女多於男的現象，其中又以橋頭區女性占比52.9%最高。圖／台灣房屋集團提供

高雄 橋頭 購屋

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