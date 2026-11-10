普瑞博現增2.25億元到位 加速醫材商品化及國際布局

普瑞博（6847）10日宣布，現增2.25億元全數到位，此次增資完成後，將用於推進核心技術商品化、國際市場布局及營運發展。普瑞博董事長陳彥文說。這次增資讓公司有足夠資源接軌技術、製造和國際市場。接下來，會先把品質與服務做穩，再一步一步拓展全球合作。

普瑞博表示，此次現金增資發行300萬股，每股認購價格75元，募集資金共2.25億元，已於10月底全數到位。隨著資金挹注，公司將持續推動醫療器材產品研發、製造及國際市場拓展，並強化全球供應鏈布局。

陳彥文表示，台灣自主研發的材料技術要真正創造價值，關鍵在於能否成為客戶信賴、穩定供應的產品。此次增資讓公司有足夠資源銜接技術、製造及國際市場，未來將優先穩定產品品質與服務，再逐步拓展全球合作。

在新產品研發方面，普瑞博正研擬新一代Inflow採血同步過濾系統，將血液採集與白血球過濾整合於同一作業流程，目前已提出專利申請，並向美國食品藥物管理局（FDA）申請突破性醫療器材認定，正等待審查結果。

新一代Inflow採血同步過濾系統若開發順利，可望透過採集與過濾整合的系統設計，改變現有血袋產品作業流程，提升操作效率。不過，相關產品後續仍須視研發及法規審查進度而定。

國際市場布局方面，普瑞博正規劃於海外設立國際品牌公司，發展全球血袋品牌及供應平台，並以既有白血球過濾器國際客戶網絡為基礎，逐步拓展血袋系統產品業務。

其中，中國大陸市場已與當地具規模的新興血袋零組件製造商洽談合作，除共同開拓當地市場，也規劃透過血袋代工，將產品出口至歐洲及東南亞市場，擴大國際銷售通路。

此外，普瑞博也將在美洲洽談設立當地血袋生產基地，期望結合亞洲與美洲區域製造及供應體系，提高產品交貨彈性與供應鏈韌性，降低地緣政治及單一產地所帶來的供應風險。

除人用醫療器材外，普瑞博也持續拓展動物醫療市場。旗下動物醫療品牌PuriVet推出的動物連續血糖監測產品，今年5月正式上市，首批1,000台已銷售完畢，目前正於台灣、香港及新加坡市場推廣。

普瑞博表示，2027年動物醫療業務將聚焦產品品質改善、售後服務及海外合作，持續拓展新興市場，擴大動物醫療產品應用。

至於市場關注的上櫃進度，普瑞博表示，相關規劃均依既定時程推進。隨著此次現增資金到位，公司將持續推動核心技術商品化、國際血袋市場布局及動物醫療業務發展。