海光前三季虧損1.4億元 董事會通過投入22.8億升級設備

鋼筋專業廠海光（2038）10日公告，前3季稅後純損1.4億元，在持續虧損、國內營建對鋼筋需求疲弱之際，決定斥資22.8億元推動高雄小港廠建廠及設備升級改造，引發市場關注。

海光公告表示，董事會通過小港廠建廠及設備升級改造整體投資規劃，預計投入22.8億元，資金來源為自有資金及銀行融資，將依營運需求陸續投入，主要目的為配合政府2050淨零減碳目標及長期營運發展。

法人指出，海光最新投資金額22.8億元相當於公司總資產的25.6%、歸屬母公司股東權益的62.1%，加上資金來源包括銀行融資，未來資金調度、折舊負擔及投資回收風險，成為市場關注焦點。

海光同時公告財報，今年前3季合併營收56億元、年減17%；營業毛損5,692萬元，營業虧損2億元，歸屬母公司稅後純損1.49億元，每股虧損0.77元。

其中，前3季毛利率已降至負1.02%，代表鋼筋銷售收入不足以支應營業成本，凸顯公司不僅面臨需求疲弱，更受到產品價差不足及固定成本壓力影響。

法人表示，海光2025年合併營業虧損7,768萬元、稅後純損1億元，今年前3季虧損進一步擴大，顯示公司尚未走出經營低谷。

財務結構方面，截至9月底，海光總資產89.12億元、總負債50.59億元，負債比率約56.8%。若新增投資大量依賴銀行借款，將使財務槓桿進一步提高。

海光是專業鋼筋廠，產品高度集中於鋼胚、鋼筋，營運與國內營建景氣密切相關。若房市持續低迷、建商推案及工程開工放緩，鋼筋需求難以明顯擴大，投資法人認為新設備升級能否同步提高產能利用率，有待後續投資效益及市場需求驗證。