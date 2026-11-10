昱厚氣喘新藥AD17002二期臨床給藥圓滿完成 預計明年首季發表解盲成果

昱厚生技（6709）10日宣布，其專注於中度至重度嗜酸性白血球型氣喘的新藥AD17002，二期人體臨床試驗已成功完成所有受試者的給藥，邁入最終的數據追蹤及分析階段，公司預計將於明年第1季進行解盲統計並對外發布最終臨床試驗結果。

昱厚生技指出，針對目前未被滿足的醫療需求，中重度氣喘患者常受限於傳統藥物選擇，且面臨長期使用後療效遞減的困境。AD17002作為創新的重組蛋白藥物，具備獨特且便利的鼻噴劑局部給藥優勢。

有別於傳統藥物直接抑制免疫系統或僅擴張氣道的作法，AD17002主打「主動調節呼吸道過敏發炎反應」。臨床目標明確鎖定於改善患者肺功能、預防氣喘重症化、降低對類固醇的依賴，並兼具安全性，無明顯副作用且不易產生抗藥性。

昱厚生技表示，全球氣喘藥物需求正處於高速成長階段。根據國際研調機構 Grand View Research 報告預估，2030 年全球氣喘治療市場規模將穩健成長至 379 億美元。隨著二期臨床給藥順利完成的利基，公司將加速推動AD17002的全球及地區性授權布局，期望能儘早為每年超過300億美元龐大商機的全球氣喘患者，提供更安全有效的新一代療法。