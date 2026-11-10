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寶鋼12月新價平盤 鋼市穩定前進
大陸龍頭廠寶鋼10日開出12月新價，熱冷軋鍍鋅等各類鋼品全面持平，鋼市穩定前進的訊號明確，前景審慎樂觀。
寶鋼公告最新12月內銷盤價，熱軋、冷軋、厚板及鍍鋅等主要鋼品維持基價不變，延續11月平盤走勢，寶鋼在先前調漲盤價後連續採取穩價策略，反映大陸鋼廠兼顧成本、需求與接單競爭力，短期鋼價有望維持穩定格局。
中鋼（2002）專家指出，寶鋼盤價具有重要參考意義，12月維持平盤，有助降低市場對價格劇烈波動的疑慮，同時顯示終端需求尚不足以支撐全面追漲。
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