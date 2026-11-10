寶鋼12月新價平盤 鋼市穩定前進

中國AI企業赴美挖角，開出更高薪水也未必搶得到人才！外媒9日披露，字節跳動旗下AI團隊據稱曾考慮以競爭對手報價1.5倍爭取研究員，但受訪的在美中國研究員表示，即使薪資相當，仍選美國企業的研究環境，MiniMax與月之暗面也在美國招募人才，中美AI競爭正從晶片與模型延伸至頂尖研究員。

2026-11-10 13:38