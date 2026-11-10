年度萬人健走盛事登場 「2027國泰金控健康走」 現正報名中
國泰金控主辦的「2027國泰金控健康走」將於2027年3月20日在台北美堤河濱公園登場，並由台北市體育局協辦，即日起開放報名。國泰金秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，年年與民眾相約同行，邀民眾安排一場走出健康、收穫歡樂的春日健走行。
這次活動除了3K健康組、5K歡樂組外，更將挑戰組升級，從8K延長到10K，同時賽道上，也新增農夫走路、啞鈴肩推等趣味肌力體驗，民眾可依照體能與喜好選擇距離挑戰；並依不同組別，提供各種實用報名物資與完走禮，例如活動紀念T恤、快乾運動帽與運動毛巾等。前3,000名完成報名繳費者，可獲得限量「國泰金控健康走紀念積木人偶」。另外，報名者如攜毛孩至活動現場，前200名還可獲得可愛寵物領巾。
「2027國泰金控健康走」更首度串聯國泰人壽「FitBack健康吧」，推出行前健康任務，鼓勵民眾在活動前透過日常步行為健走暖身，完成指定任務並於現場打卡，還有機會抽中小樹點好禮。國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信也會在現場設置攤位，與民眾進一步互動與交流，共創充滿活力與歡樂氛圍。
本次活動還與「有趣市集」合作，擴大市集規模，增加更多特色攤商，並安排臉部彩繪、戶外瑜珈等活動，讓民眾與毛孩在健走之餘除了享用美食，還能獲得更多趣味體驗。同時，現場也將安排舞台演出。
為鼓勵民眾踴躍報名，凡完成報名繳費，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 18 Pro、AirPods 5、Garmin vívosmart 5健康心率手環等好禮，以及500點小樹點（生活）（共60名得獎者）。5人（含）以上團體報名，可參加饗食天堂餐券抽獎；國泰人壽個險保戶（不含團險保戶）前2,000名完成報名繳費者，可獲得7-ELEVEN電子票券50元；國泰世華銀行CUBE卡友前1,000名完成報名繳費者，則可獲得50點小樹點（生活）。
同時，活動將健康促進與公益行動結合，開放慈善公益名額，邀請弱勢團體同行，並從每筆報名費中提撥100元做公益；前兩屆已累計捐贈新台幣逾155萬元，支持逆風劇團、微光盒子等關懷兒童與青少年的非營利組織。
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