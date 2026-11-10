聽新聞
0:00 / 0:00
搭機注意！12月起加熱菸全程禁用 違規最重判5年
搭機注意！為維護飛航安全，民航局宣布，自12月1日起，加熱菸於航空器上全程禁止使用，電子煙則維持原有全程禁用規定。民航局指出，電子煙及加熱菸等新興菸品使用過程可能產生火源、煙霧，增加飛航安全風險及航空器維修成本，違規者依《民用航空法》規定，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。
民航局表示，此次規定是為符合《菸害防制法》相關規範，並考量電子煙、加熱菸等新興菸品及類菸品可能對飛航安全造成危害，因此自2026年12月1日起，明確規定加熱菸於航空器上全程禁止使用；電子煙則原本就禁止於機上使用，相關規定維持不變。
民航局指出，機上使用電子煙或加熱菸，可能因使用過程產生火源及煙霧，影響航空器安全，也可能增加後續維修成本。違反規定者，依《民用航空法》第102條，可處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元以下罰金；若因而致人於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致人重傷則處3年以上、10年以下有期徒刑。
民航局提醒，旅客搭機前可至航空公司網站或報到櫃檯確認相關規定；登機後，電子煙、加熱菸等相關用品應保持關閉狀態，飛航全程不得使用，共同維護飛航及緊急逃生安全。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。