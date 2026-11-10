快訊

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

儒鴻法說會／明年資本支出上看12億元 印尼三期擴產啟動布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻今日法說會由總經理洪瑞廷（左）、財務長林芬如（右）主持。記者嚴雅芳／攝影
儒鴻今日法說會由總經理洪瑞廷（左）、財務長林芬如（右）主持。記者嚴雅芳／攝影

儒鴻（1476）總經理洪瑞廷10日表示，目前訂單能見度維持約六個月，第4季營運目標不變，將朝營收優於第3季、全年營收創新高的方向努力。隨新品出貨增加，成衣平均單價（ASP）呈雙位數成長，新客戶營收占比也由10%提高至11%，成為營運成長動能。展望2027年，對美國市場維持審慎樂觀看法，但品牌客戶追加訂單尚未明顯增加，後續仍須觀察終端需求變化。

儒鴻今日召開法說會，洪瑞廷表示，目前成衣出貨量大致持平，但受惠新品增加，平均單價呈雙位數上漲。隨品牌客戶庫存水位逐步下降，產業供需朝改善方向發展，但品牌端對美國政策變化仍持觀望態度，短期追加訂單並未明顯增加。

洪瑞廷指出，美國期中選舉後，關稅及貿易壁壘政策的不確定性略為下降，有助品牌重新評估採購策略，但相關調整最快可能要等到明年第1季才會逐漸明朗。相較之下，歐洲市場仍存在較高不確定性，由於儒鴻部分高毛利業務來自歐洲，後續仍須評估當地市場變化對獲利的影響。此外，中東局勢仍存在變數，油價波動也可能影響原物料採購成本，公司將透過中長期採購策略降低價格波動的影響。

客戶結構方面，儒鴻目前前五大客戶排名沒有變化，合計營收占比約50%至60%。洪瑞廷表示，新客戶占比持續提高，且是在公司整體營收規模擴大的情況下成長，先前開發的三家新客戶已陸續進入最終試量產階段。

擴產方面，洪瑞廷指出，2027年至2028年最大的成衣擴產計畫為印尼三期，目前仍在設計及環評階段，後續將依進度推動。公司預估2026年資本支出約6億至8億元，若印尼擴產如期動土，2027年資本支出將提高至10億至12億元。

至於其他生產基地，儒鴻明年將以既有產線效率提升為主，柬埔寨及越南廠視需求進行產品調整及自動化設備導入。布料方面，台灣與越南產能預計不會有明顯增加，投資重點將放在設備更新及產品組合優化。

洪瑞廷表示，公司也正評估印尼未來建立布料與成衣垂直整合生產體系的可能性，包括自行興建或合資兩種方向，目前尚未定案。

對於未來服飾市場趨勢，洪瑞廷指出，消費需求正由特定運動及機能服飾，逐漸延伸至整體健康生活（wellness）領域。消費者對商品價格及價值的要求提高，儒鴻將持續透過新品研發及深化品牌合作，掌握市場需求變化。

儒鴻 印尼 法說會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臻鼎財報／前三季EPS 7.66元 2026年逾800億資本支出

華立財報／第3季毛利20.6億元創單季新高 前三季EPS9.4元創高

家登營收／10月8.17億元、年增24% 訂單看到明年

福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

相關新聞

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

國產財報／前三季 EPS 2.24元 科技建設資產活化挺營運大未來

國產（2504）10日公布今年第3季財報，第3季稅後淨利9.05億元，單季每股純益（EPS）0.77元，較上季同期的0.77元，呈現高檔持平穩健趨勢。累計今年前三季稅後純益26.38億元，EPS達2.24元。國產10月合併營收17.8億元、年增0.46％，營收維持農曆年前審慎樂觀的旺季表現。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。