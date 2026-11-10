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江翠北側AB區每坪均價四年漲45% 代銷：自住買方購屋考量轉向了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據預售屋實價登錄資料顯示，新北市板橋「江翠北側重劃區AB區」、自2021～2025年預售屋每坪成交均價四年漲近45%，從每坪約49萬元升至71萬元。

信義代銷副總林哲甫表示，該區住宅訴求已從價格優勢延伸至採光、格局與周邊環境，成為自住家庭的選項。

林哲甫分析，板橋「江翠北側重劃區AB區」早期以相對親民的價格吸引購屋族，但隨著交屋、居民入住，聚落成形，使周邊商圈與公共設施成為購屋考量之一。

依2021年與2025年全年實價登錄預售住宅成交表現來看，「江翠北側重劃區AB區」擁學區與生活機能，每坪成交均價由每坪約49萬元升至71萬元，增幅近45％，在四組分區中僅次於DEF區。

「江翠北側重劃區DEF區」 部分街廓鄰近江子翠站，具捷運通勤優勢，但價格相對較高，據實價登錄資料顯示，2025年樣本每坪成交均價較AB區高約15萬元。

對自住家庭而言，林哲甫認為，「江翠北側重劃區AB區」有中正路商圈可供採買，周邊學校便於接送，公園與435藝文特區也提供休閒去處。這些既有機能，加上相較DEF區仍具單價優勢，為AB區吸引自住買方提供基礎。

同在AB生活圈，林哲甫指出，近期兩案各有產品重點。即將公開的「縵庭吾境」規劃21至42坪，採明廳明房設計，其中35坪三房具三面採光與開窗衛浴；部分戶別面向綠地與校園，享有開闊視野。緊鄰雙社公園的「日安PARK」則主打中小坪數二至三房，對應希望兼顧房數與總價的買方。

林哲甫認為，AB區既有商圈與公共設施已具基礎，住宅交屋與人口移入也有助於帶動商業服務需求。隨著「信義嘉品」商場持續招商引進店家，可望增加就近採買與消費的選擇，進一步完善區域機能，提升對自住與換屋族群的吸引力，為房市長期發展累積動能。

據預售屋實價登錄資料顯示，新北市板橋板橋「江翠北側重劃區AB區」、自2021～2025年預售屋每坪成交均價四年漲近45%，從每坪約49萬元升至71萬元。圖／信義代銷提供
據預售屋實價登錄資料顯示，新北市板橋板橋「江翠北側重劃區AB區」、自2021～2025年預售屋每坪成交均價四年漲近45%，從每坪約49萬元升至71萬元。圖／信義代銷提供

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