友眾建設新案10日動土，深耕市場以精準選地展現品牌實力，布局港都高鐵特區到農16核心，透過對優質地段的掌握，展現市場競爭力。

友眾建設陳信龍總經理表示，繼高鐵特區建案「時代寓砥」後，公司旗下農16新案「友眾16青砥」10日舉行動土典禮，展現公司對高雄優質地段的掌握，以及持續深耕在地市場的經營策略。

陳信龍指出，土地是形塑產品定位與居住價值的關鍵，從高鐵特區到農16，公司持續關注區域發展、交通條件與生活機能，透過審慎的土地評估與產品規劃，將地段優勢轉化為住宅產品的核心價值。

上市建商主管說，農16生活圈向來是高雄指標性的高端住宅聚落，區域內豪宅匯集，兼具公園綠地、景觀環境與交通優勢。隨著優質土地供給有限，如何在有限基地條件下兼顧空間規劃與居住品質，也成為住宅產品的重要課題。

「友眾16青砥」規劃19至32坪、2至3房格局，採地上12樓規劃，著重空間運用與居住品質，提供不同家庭結構及置產需求更多元的選擇。

陳信龍表示，公司始終重視土地的區位條件與長期發展潛力，並以此作為產品規劃的重要基礎。從高鐵特區到農16，我們希望透過對地段的掌握與建築規劃，回應市場對居住品質的期待，持續打造符合品牌理念的住宅作品。

除了農16新案，友眾建設持續評估高雄其他具發展潛力的區域。未來三年，友眾建設規劃持續於仁武仁雄商圈推案，並積極收購鳳山市中心優質土地。仁武方面，隨著仁武產業園區迎來日月光集團等半導體相關業者投資進駐，為區域帶來產業發展與就業人口成長動能；鳳山則有預計2027年初開幕的三井LaLaport購物商場，加上衛武營國家藝術文化中心及捷運黃線等建設持續推進，帶動商業、藝文與交通機能升級。

友眾建設將持續掌握高雄各區域發展脈動，鎖定具備長期發展潛力的精華地段，穩步拓展未來開發版圖。

友眾建設新案10日動土，深耕市場以精準選地展現品牌實力。記者林政鋒／攝影