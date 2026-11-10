撐不住外送專法成本 Foodpanda漲用戶平台費 最快15日生效

撐不住外送專法帶來的成本上升，Foodpanda 10日宣布調整平台費收費方式。平台費主要用於維護系統穩定、日常營運及保障金流交易安全。一般用戶自11月15日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加4至6元；pandapro訂閱會員則自12月1日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加2至4元。

7月21日《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）正式實施以來，外送平台的營運及成本結構出現明顯變化。Uber Eats早在新法上路前已經提高商家系統費，並在新法實施後提高用戶的平台使用費。foodpanda先前因為併購案而保持價格不變，但在併購案被否決告一段落後，也立刻跟進提高平台使用費。至於商家的系統費用，由於還在協商以及合約到期時間不一定，將在明年初啟用新費率。

foodpanda指出，內部營運數據顯示，專法上路後，平台整體營運成本已增加約32%。除外送服務重疊時間計酬、每單最低報酬保障、每小時報酬換算不得低於基本時薪1.25倍等規範，使外送員報酬成本增加外，新的計酬及履約規範，也使平台需要調整派單機制、系統及相關營運流程；等候與履約時間的變化，進一步影響單位時間內的配送效率及整體營運成本。

foodpanda表示，持續透過優化派單效率、系統及內部營運流程，優先由平台吸收新增成本，並審慎評估各項因應措施。然而，隨著相關成本持續累積，部分新增成本已難以完全由平台長期吸收，因此必須適度調整平台費，以維持整體服務長期穩定。