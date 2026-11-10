小資族觀望、高端客照買！遠東SOGO周年慶精品逆勢增、客單價增13%

遠東SOGO周年慶第二波將於11日至16日登場，回顧第一波檔期，受到股市震盪影響，消費者購物態度轉趨保守，首兩日來客數明顯下滑，不過隨著市場情緒逐漸消化，加上周末買氣回籠，業績出現強勁反彈。SOGO表示，第一波整體表現逐步回穩，對第二波達標有信心。

遠東SOGO指出，第一波周年慶首兩日受到股災影響，忠孝館人流下滑約兩成，復興館則減少約一成，但第三天起消費者逐漸恢復購物信心，周末業績明顯衝高，忠孝來店禮兌換率更較前期成長五成，預期今天業績可望追上去年同期水準。其中，以兩家超市業績表現亮眼，同步成長14%，超市每日業績合計衝上千萬元。

復興館方面，珠寶精品前四日業績成長超過一成，復興館店長許淑賢表示，股市震盪對小資族消費心理影響較為明顯，但高端精品客層相對穩定，床墊等高單價商品也持續有商機，前四日整體業績仍順利超越預算約2%，客單價更逆勢成長13%。

接下來12月還有CELINE、Loro Piana等品牌加入，香奈兒明年早春新品也已陸續上架，精品陣容持續完整，對精品後市仍持樂觀看法。

展望第二波周年慶，許淑賢表示，將以「同理消費者」為出發點，服飾等大眾消費型業種將推出更多加碼優惠及超值組合，希望在消費者對市場仍有疑慮之際，提供更具吸引力的購物誘因，也盼第一波因股市震盪而暫緩消費的民眾，能在第二波重新回到百貨賣場。

從銷售品項來看，忠孝館店長蕭淑英表示，受到近期強烈冷氣團報到帶動，冬裝及運動保暖商品表現亮眼，運動品牌防風保暖外套單日銷量超過500件；此外，Garmin手錶銷售超過400支，行李箱、跑鞋及玩具也都是熱銷品項。高單價商品方面，消費力並未明顯受到股市震盪影響，Rimowa行李箱業績成長三成、銷售超過300個，整體行李箱業績也成長近一成，高級護膚品則維持雙位數成長。

黃金商品方面，蕭淑英表示，第一波累計銷售約有30多筆百萬元交易，另有一筆千萬元級交易，不過受到金價及股市震盪影響，部分消費者仍持觀望態度。

家電及居家用品同樣展現韌性，整體家電與按摩椅業績成長約15%，其中電動床銷售達20多床，且單價多在10萬元以上；日系家電成長約一成，鍋具則成長35%，以不沾鍋最受消費者青睞。