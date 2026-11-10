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聯發國際擴張火鍋版圖 「小滿上鍋」月營收挑戰500萬元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
聯發國際跨足火鍋市場，開出「小滿上鍋」板橋旗艦店。圖為聯發國際董事長鄭凱隆。記者林海／攝影
聯發國際跨足火鍋市場，開出「小滿上鍋」板橋旗艦店。圖為聯發國際董事長鄭凱隆。記者林海／攝影

旗下擁「歇腳亭Sharetea」和「UG」茶飲品牌的聯發國際跨足火鍋市場，開出「小滿上鍋」板橋旗艦店，補足餐食市場的版圖，聯發國際表示，此次小滿上鍋的推出，是匯聚組織人才與資源整合的集大成，展現公司跨足餐食的決心，月營收可望挑戰500萬元。

聯發國際表示，小滿上鍋斥資超過2000萬元，占地超過百坪，客席數達100個座位，主打亞洲風味的個人鍋物，一次集結吉隆坡、檳城、曼谷、新加坡等八大亞洲城市風味，客單價約500元到700元，未來也規劃以加盟模式擴張，目前吸引超過10組加盟訂單。

聯發國際表示，今年延攬具備20多年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯及相關資歷人才加入，成立子公司盛豐國際，力拚餐食版圖，除了小滿上鍋，陸續還將展開南洋餐食、國民美食等業態，逐步進行餐食品牌的海內外擴張。

聯發國際指出，今年12月還將於桃園開出第二、第三家店，明年規劃還會再開出10家店，成為台灣最大的亞洲鍋物品牌。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，公司同步強化茶飲和餐食事業，讓營運版圖更趨完整，將持續透過既有的海內外平台，建立完善的品牌發展策略，展現供應鏈的經濟效應，以此提升競爭優勢。

火鍋 小滿 營收

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