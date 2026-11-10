ITF旅展台灣館奪最佳展館獎 逾九成觀眾滿意、逾6成發現新景點

2026台灣國際旅展（ITF）9日落幕，交通部觀光署今年以「台灣起步走：垂直風景的旅行」為主題打造國家形象館，透過沉浸式展覽及感官互動，串聯從海岸到高山的自然景觀，獲得本屆旅展「最佳展館獎」。觀光署公布展期調查結果，整體觀展滿意度達93.5%，另有62.7%的受訪者表示，透過展覽發現原本不知道的台灣旅遊景點，顯示以步道為主題的策展方式，有助提升民眾探索國內旅遊的意願。

觀光署今年以「垂直風景的旅行」為策展核心，規劃「海之起點」、「島語淺山」、「霧的路徑」及「雲海之上」四大展間，結合自然聲景、香氛、燈光及雲霧效果，帶領民眾從海岸一路走向高山，體驗不同海拔的自然風貌與人文故事。展館並以56條精選步道為主軸，整合全台13個國家風景區特色遊程及在地旅遊資源，設置「步道大百科」，提供路線特色、分級及旅遊資訊。

根據觀光署展期間蒐集逾2,000份問卷，受訪者整體觀展滿意度達93.5%，其中展覽主題與內容滿意度為95%，空間與視覺設計滿意度為94.6%；另有92%的受訪者表示，參觀後更加了解台灣從海岸、聚落、森林到高山的多元地景與旅行特色，62.7%發現原本不知道的台灣旅遊景點，40.4%則因此對步道旅行產生興趣。

步道旅遊型態方面，57%的受訪者偏好多日步道旅行，其中以2天1夜占33.2%最多，3天2夜占18.9%。步道類型則以森林步道最受歡迎，占69.6%，其次為海岸步道34.7%及高山步道33.8%。調查顯示，民眾對步道旅遊的期待不僅是健行，也希望結合住宿、在地美食及文化體驗，發展更深度的旅遊行程。

觀光署表示，今年國家形象館展期4天共規劃28場主題講座、藝文展演及互動體驗，邀請旅遊創作者、登山及步道專家、攝影師與聲景藝術家等參與，並整合各國家風景區旅遊優惠、台灣好行套票及特色遊程，讓民眾從展場資訊延伸至實際出遊。

觀光署指出，2028年世界步道大會將於台灣舉辦，今年透過ITF旅展以「台灣起步走」為主題，向國內外旅客展現台灣步道資源與多元旅遊魅力。未來將持續串聯步道、地方文化、特色遊程及交通服務，吸引更多旅客從步道出發，深入探索台灣山海與地方風土。