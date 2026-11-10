壯大護國群山 邱德成：要靠這三種資本的接力

台灣周今日舉辦TiBOOST創新大步計畫論壇暨決賽，上午活動以「匯聚全球創新，鏈結亞洲資本」為核心，私募股權投資公會理事長邱德成在致詞時表示，企業成長需要創投、私募股權、資本市場這三階段的資本接力，台灣創新板更是在這場資本接力當中非常關鍵的平台。

所謂三階段的資本，第一棒是創投，支持早期創新，陪伴團隊驗證技術、找到市場。第二棒是私募股權，在企業擴大規模或轉型時，提供長期資本。第三棒是資本市場，支持企業繼續發展、走向國際。邱德成特別指出，證交所持續精進制度、改善交易環境，已為創新企業開拓進入資本市場的機會。

他表示，期待台灣成為亞洲創新的樞紐，也成為全球科技資本的重要匯聚中心，共同實現賴清德總統「壯大護國群山」的願景。

台灣周的TiBOOST創新大步計畫論壇暨決賽，是由金管會、國發會以及證交所、櫃買中心、期交所還有集保公司共同主辦，並且由創投公會跟私募股權投資公會共同執行，共吸引396件提案，海外新創遍及多達23國，脫穎而出的12 強團隊今日同台競逐新台幣500 萬元的總獎金。美國在台協會處長谷立言今日也出席。

邱德成表示，台灣正站在全球創新與國際資本匯流的關鍵時刻，透過 TiBOOST 創新大步計畫，要讓世界的新創在台灣找到夥伴，也讓台灣的新創走向世界，這是本屆台灣周最重要的核心活動之一，以「匯聚全球創新，鏈結亞洲資本」為主題，並以「AI 新十大建設」為競賽主軸。

邱德成回顧，他投入創投工作30年，經歷過好幾波科技浪潮，但AI這一波來得特別快、影響也特別廣，深刻改變各行各業，他認為，要讓創新持續發展，除了技術與人才，更需要長期資本的支持。

邱德成分析，台灣擁有領先的科技製造實力、完整的半導體與硬體供應鏈，也有成熟的資本市場，這些條件讓台灣能夠把創新技術推向實際應用，幫助新創連結產業、資金與市場，這也是政府推動「亞洲資產管理中心」與「亞洲那斯達克」的方向，希望藉此匯聚長期資金，支持創新企業成長，帶動產業轉型升級，讓臺灣從「科技島」邁向「資本島」。

邱德成表示，台灣的科技製造能力，與美國的新創生態和資本市場，優勢互補，期待雙方有更多共同開發、雙向投資的機會。科技創新需要創新資本。創新資本，決定國家的競爭力。

今日上午的論壇聚焦在創投與資本市場，如何加速協助AI布局，下午的競賽，則讓國際新創團隊，有機會與台灣的投資人、產業夥伴和資本市場直接交流。讓創新找到資本，也讓資本看見創新。本屆競賽收到來自23個國家的396件提案，其中139件來自海外，超過三分之一。12組決賽團隊中，有三組來自海外，他期待國際團隊透過這次交流，在台灣找到合作夥伴，進一步募資、落地發展，並以台灣為據點拓展亞洲市場。