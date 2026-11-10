快訊

扛不住了！foodpanda宣布調漲平台費 分兩階段實施每單最高多6元

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

14歲少女犯了什麼罪？來自維吾爾的她消失在故鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣ETC技術進軍泰國有成 遠創智慧M81專案奪專案管理大獎

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣智慧交通技術輸出海外再傳捷報！遠通電收子公司遠創智慧以「泰國M81高速公路智慧收費整合系統EPC專案」，獲得國際專案管理學會台灣分會（PMI Taiwan）舉辦的專案管理大獎（PTGA）大型專案組「標竿專案獎」。該專案整合台灣多車道自由流（MLFF）電子收費經驗與泰國在地營運需求，系統商轉後平均每日處理逾3.4萬筆收費交易，其中超過93%可自動化處理，展現台灣ETC技術整案輸出的海外實績。

遠創智慧表示，泰國M81高速公路智慧收費專案由台灣、泰國及馬來西亞約80人組成跨國團隊，完成8座收費站及10座自由流門架建置，整合AI車牌辨識、RFID、電子支付與交通控制系統。經逾三個月實際車流試運轉，車輛辨識測試交易正確配對率達100%，並於2026年1月16日達成零缺失商轉。

依今年1月16日至3月23日統計，M81系統平均每日處理逾3.4萬筆收費交易，逾93%可自動化處理。除系統建置外，遠創智慧也完成50位營運維護人員訓練、編製21本操作程序說明，並辦理34場知識移轉，協助泰國業主建立自主監控、交易處理及異常應變能力，將台灣ETC經驗延伸至當地營運管理。

遠創智慧指出，專案執行期間遭逢新冠疫情、供應鏈中斷及工程銜接延遲等挑戰，團隊透過每日跨國協作，調整設備交付與施工順序，並同步完成營運準備，確保系統順利商轉。相關專案管理方法也已延伸應用於泰國M6專案。另依M81商轉初期M-Flow交易量推估，每年可減少約71公噸二氧化碳排放。

泰國M81高速公路全長96公里，連接邦耶與北碧府。隨全線通車，曼谷至北碧府車程由原先近2小時縮短至48分鐘，有助提升觀光及物流運輸效率。遠創智慧副總經理陳聲鏗表示，團隊將台灣多年ETC與智慧交通經驗帶到泰國，攜手當地政府、業主及跨國夥伴，克服技術整合、跨文化協作及營運移轉等挑戰，未來希望將泰國經驗複製至更多海外專案。

遠通電收表示，繼2024年以「AI人工智慧車牌辨識軟體」獲得海外台商精品獎金質獎後，此次再以M81專案獲獎，展現台灣ETC從技術創新、系統建置到後續營運的整合能力。專案管理大獎由國際專案管理學會台灣分會自2008年舉辦，「標竿專案獎」依專案挑戰、成果價值、組織目標一致性及專案管理等六項指標評核，表揚具實務價值的專案成果。

泰國 高速公路 遠通

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東元攜手新光合纖和長庚能源 攻國產表後儲能

銳澤10月營收3.43億元續寫同期新高 美日專案推進添未來營運動能

與土水學會打造捷運知識庫 新北捷運局研討會傳承三鶯線實戰經驗

建新營收／10月2.88億元、歷年同期次高 高科技倉儲接單升溫

相關新聞

撐不住外送專法成本 Foodpanda漲用戶平台費 最快15日生效

撐不住外送專法帶來的成本上升，Foodpanda 10日宣布調整平台費收費方式。平台費主要用於維護系統穩定、日常營運及保障金流交易安全。一般用戶自11月15日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加4至6元；pandapro訂閱會員則自12月1日起調整平台費，預估每筆訂單平均增加2至4元。

壯大護國群山 邱德成：要靠這三種資本的接力

台灣周今日舉辦TiBOOST創新大步計畫論壇暨決賽，上午活動以「匯聚全球創新，鏈結亞洲資本」為核心，私募股權投資公會理事長邱德成在致詞時表示，企業成長需要創投、私募股權、資本市場這三階段的資本接力，台灣創新板更是在這場資本接力當中非常關鍵的平台。

陸企加價搶矽谷人才 美AI研究環境仍占優

中國AI企業赴美挖角，開出更高薪水也未必搶得到人才！外媒9日披露，字節跳動旗下AI團隊據稱曾考慮以競爭對手報價1.5倍爭取研究員，但受訪的在美中國研究員表示，即使薪資相當，仍選美國企業的研究環境，MiniMax與月之暗面也在美國招募人才，中美AI競爭正從晶片與模型延伸至頂尖研究員。

推動離島醫療防護網 澎湖產官學建構無人機跨海運醫材

澎湖縣政府今天與中華電信電信研究院、國立澎湖科技大學，簽署「澎湖離島無人機人才培育及醫療物流服務推動合作計畫」合作意向書，希望推動無人機跨海醫療物資運送與在地人才培育，建構穩定的離島緊急醫療防護網。

高雄男女購屋版圖曝光！小資女愛這區

高雄男女購屋族偏愛哪一區？根據金融聯徵中心新增房貸資料，今年上半年高雄仁武、新興、苓雅及橋頭等4個行政區，女性購屋比例均超過5成，購屋呈現女多於男的現象，其中又以橋頭區女性占比52.9%最高。

屯區房市先回來了！西屯交易暴增57% 房仲點關鍵

根據台中地政局統計，今年前10月台中市建物買賣移轉棟數為3萬2,436棟，較2025年同期的3萬5,028棟減少2,592棟，年減7.4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。