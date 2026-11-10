台灣ETC技術進軍泰國有成 遠創智慧M81專案奪專案管理大獎

台灣智慧交通技術輸出海外再傳捷報！遠通電收子公司遠創智慧以「泰國M81高速公路智慧收費整合系統EPC專案」，獲得國際專案管理學會台灣分會（PMI Taiwan）舉辦的專案管理大獎（PTGA）大型專案組「標竿專案獎」。該專案整合台灣多車道自由流（MLFF）電子收費經驗與泰國在地營運需求，系統商轉後平均每日處理逾3.4萬筆收費交易，其中超過93%可自動化處理，展現台灣ETC技術整案輸出的海外實績。

遠創智慧表示，泰國M81高速公路智慧收費專案由台灣、泰國及馬來西亞約80人組成跨國團隊，完成8座收費站及10座自由流門架建置，整合AI車牌辨識、RFID、電子支付與交通控制系統。經逾三個月實際車流試運轉，車輛辨識測試交易正確配對率達100%，並於2026年1月16日達成零缺失商轉。

依今年1月16日至3月23日統計，M81系統平均每日處理逾3.4萬筆收費交易，逾93%可自動化處理。除系統建置外，遠創智慧也完成50位營運維護人員訓練、編製21本操作程序說明，並辦理34場知識移轉，協助泰國業主建立自主監控、交易處理及異常應變能力，將台灣ETC經驗延伸至當地營運管理。

遠創智慧指出，專案執行期間遭逢新冠疫情、供應鏈中斷及工程銜接延遲等挑戰，團隊透過每日跨國協作，調整設備交付與施工順序，並同步完成營運準備，確保系統順利商轉。相關專案管理方法也已延伸應用於泰國M6專案。另依M81商轉初期M-Flow交易量推估，每年可減少約71公噸二氧化碳排放。

泰國M81高速公路全長96公里，連接邦耶與北碧府。隨全線通車，曼谷至北碧府車程由原先近2小時縮短至48分鐘，有助提升觀光及物流運輸效率。遠創智慧副總經理陳聲鏗表示，團隊將台灣多年ETC與智慧交通經驗帶到泰國，攜手當地政府、業主及跨國夥伴，克服技術整合、跨文化協作及營運移轉等挑戰，未來希望將泰國經驗複製至更多海外專案。

遠通電收表示，繼2024年以「AI人工智慧車牌辨識軟體」獲得海外台商精品獎金質獎後，此次再以M81專案獲獎，展現台灣ETC從技術創新、系統建置到後續營運的整合能力。專案管理大獎由國際專案管理學會台灣分會自2008年舉辦，「標竿專案獎」依專案挑戰、成果價值、組織目標一致性及專案管理等六項指標評核，表揚具實務價值的專案成果。