從 UG 茶飲跨足火鍋！聯發國際推新品牌 搶攻客單500元以上鍋物市場

聯發國際（2756）繼「歇腳亭Sharetea」、「UG」茶飲品牌後，進一步擴張餐食版圖，旗下全新個人鍋物品牌「小滿上鍋」板橋旗艦店將於明（11）日試營運，首店月營收挑戰500萬元。值得注意的是，新品牌尚未正式開幕，已吸引超過10組加盟訂單，展現市場拓展潛力。聯發國際並規劃陸續推出南洋餐食、國民美食等新業態，加速布局海內外餐飲市場。

聯發國際今年延攬具備逾20年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯及相關專業人才，成立子公司盛豐國際，作為拓展餐食事業的重要平台。此次推出小滿上鍋，也是集團首次跨足個人鍋物市場，未來將結合既有茶飲事業的海外布局與供應鏈資源，推動餐食品牌展店及加盟業務。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，公司將同步強化茶飲與餐食兩大事業，透過既有海內外營運平台，整合品牌發展、人才及供應鏈資源，發揮規模經濟效益，提升集團競爭優勢。小滿上鍋的推出，代表集團跨足餐食市場的重要一步，未來將持續擴大品牌組合，建立更完整的餐飲事業版圖。

小滿上鍋板橋旗艦店占地超過百坪，設有100個座位，主打亞洲風味個人鍋物，集結吉隆坡、檳城、曼谷、新加坡等八大亞洲城市特色風味，客單價約500元至700元，鎖定中高價位個人鍋物市場。

在產品差異化方面，小滿上鍋與馬來西亞「新峰肉骨茶」合作，推出新峰肉骨茶鍋，並邀請品牌行政主廚來台指導熬湯工法；另推出檳城叻沙鍋，重現台北東區星馬料理品牌「Mamak檔 星馬料理」的經典咖哩叻沙風味，藉由異國特色湯底切入競爭激烈的火鍋市場。

除了鍋物主餐，小滿上鍋也強化用餐體驗，從麻薏茶迎賓、咖央吐司開胃小點，到馬來拉茶、荔枝冰沙及香蘭椰奶冰棒等特色餐飲，打造完整的亞洲風味用餐流程，並設置淨味衣櫥，提升消費者用餐舒適度。

配合新店試營運，聯發國際將於11月11日至13日推出每餐期前20組消費85折，以及滿額抽獎等活動，藉此帶動開幕初期來客數與品牌知名度。