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陸企加價搶矽谷人才 美AI研究環境仍占優

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
中國AI企業積極在美國招募研究人員，但薪資、研究資源與職涯發展仍是挖角障礙，能選美國還是選美國。（photo from Wikimedia）
中國AI企業積極在美國招募研究人員，但薪資、研究資源與職涯發展仍是挖角障礙，能選美國還是選美國。（photo from Wikimedia）

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

中國AI企業赴美挖角，開出更高薪水也未必搶得到人才！外媒9日披露，字節跳動旗下AI團隊據稱曾考慮以競爭對手報價1.5倍爭取研究員，但受訪的在美中國研究員表示，即使薪資相當，仍選美國企業的研究環境，MiniMax與月之暗面也在美國招募人才，中美AI競爭正從晶片與模型延伸至頂尖研究員。

加價5成仍難挖角

根據《Rest of World》9日報導，中國科技企業正試圖從OpenAI、Anthropic等美國頂尖AI實驗室吸引研究人才，一名熟悉字節跳動Seed團隊的人士透露，若求職者已取得OpenAI或Anthropic的錄取機會，Seed可能提出高出對方1.5倍的報價，字節團隊尚未公布公開資訊、無法推算實際挖角成功率。

唯一能確定的是，高薪不一定足以改變研究員的選擇，3名在美國工作的中國研究員向《Rest of World》表示，即使薪資相當，他們仍傾向留在美國公司，原因包括工作與生活平衡，以及參與最前沿AI模型研發的機會，研究人士指出，頂尖人才有時願意為了加入領先的模型團隊而接受較低職級，研究資源與職涯前景才是頂尖人才重視的要點。

中國新創赴美設據點

這場人才戰已有具體招募規模，《Rest of World》指出，中國AI新創MiniMax在舊金山刊登約16個職缺，包括核心模型研究主管，月之暗面也在美國招募協助企業導入Kimi模型的人員，字節跳動Seed團隊則在聖荷西、聖地牙哥與西雅圖列出71個職缺，顯示中國企業不只希望把海外人才帶回國內，也開始直接在美國建立研發及業務團隊。

事實上，赴美徵才並非現在才開始，據《南華早報》年初報導，字節跳動當時在美國聖荷西與西雅圖開出超過100個AI相關職缺，百度也在加州桑尼維爾招募晶片設計人才，MiniMax同樣投入美國人才市場，11月的新焦點是已經進場的企業，仍難從美國頂尖實驗室挖走研究員。

搶人才大作戰

《Rest of World》引述研究估算，截至今年9月，中國6家主要AI企業的AI相關營收合計，約只有OpenAI與Anthropic兩家公司合計的10%，研究人士認為，企業資金與模型研發地位，更影響吸引頂尖人才。

按數據，中國並非缺少AI研究人才，全球頂尖AI研究人員有超過一半在中國完成大學教育，但依據2025年研究人才跨境流動統計，美國淨增加2145名AI研究人員，中國則淨流失1729名。雙方目前尚未全面禁止AI企業跨境聘用研究人員，但在技術與國安競爭升溫下，能否留住頂尖研究員，正成為晶片之外的另一場競爭。

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