推動離島醫療防護網 澎湖產官學建構無人機跨海運醫材

澎湖縣政府今天與中華電信電信研究院、國立澎湖科技大學，簽署「澎湖離島無人機人才培育及醫療物流服務推動合作計畫」合作意向書，希望推動無人機跨海醫療物資運送與在地人才培育，建構穩定的離島緊急醫療防護網。

這項產、官、學結盟合作計畫，今天上午在澎湖縣政府簽署意向書，由澎湖縣副縣長林皆興、中華電信電信研究院長蘇添財、澎科大校長李文熙代表簽署。

林皆興表示，澎湖轄內包含許多「離島中的離島」，每逢秋、冬東北季風強勁、海象惡劣導致海運停航，二、三級離島的緊急藥品、抗蛇毒血清與血品運送往往面臨嚴峻挑戰，隨著無人機與低空經濟技術成熟，正是突破地理與天候限制的關鍵契機。

林皆興指出，此次的合作簽署發揮產官學合作優勢，中華電信提供前瞻通訊與技術架構、澎科大建立人才培育與在地技術維護、縣府則協助場域驗證、法規對接與醫療需求整合，共同推動澎湖邁向智慧醫療與智慧城鄉。

蘇添財表示，離島跨海無人機飛行需克服強風、長距航程及即時圖資傳輸等挑戰，中華電信研究院將導入低空通訊技術與產業整合經驗，協助評估驗證場域，全力推進離島無人機醫療物流示範計畫。

李文熙表示，澎科大將扮演人才扎根核心，規劃專業無人機課程與考照輔導，並透過創新育成中心協助在地青年組建「無人機智慧物流」新創團隊，實現「求學、考照、就業、創業」培育，為澎湖低空經濟產業厚植人才庫。