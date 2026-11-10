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工具機公會：整機出口持平 關鍵零組件續成長

中央社／ 台北10日電

台灣工具機暨零組件工業同業公會中午公布10月工具機出口金額1.67億美元，相較9月微幅減少0.5%，比2025年同期成長18.49%；累計前10月出口金額16.59億美元，較2025年同期微幅減少0.2%。

觀察工具機關鍵零組件單月出口表現，公會統計，10月工具機關鍵零組件出口金額1.58億美元，月成長8.1%，較去年同期增加27.4%。工具機關鍵零組件累計前10月出口金額約14.23億美元，較2025年同期增加14.5%。

工具機公會分析，台灣工具機產業呈現整機出口持平、關鍵零組件出口持續成長趨勢，進口需求維持熱絡，反映國內外設備與零組件市場需求有所差異。

公會指出，台灣工具機產業仍面臨整機出口成長動能不足的挑戰，但關鍵零組件出口維持雙位數百分比成長趨勢，展現一定韌性，後續可持續關注新興製造市場需求與海外供應鏈布局，以及海外製造業投資動向。

觀察工具機出口國，公會統計，工具機前10月出口前10大國家依出口金額排序包括中國（含香港）、美國、印度、越南、土耳其、泰國、馬來西亞、德國、日本及荷蘭。

工具機關鍵零組件前10月主要出口國依序為中國（含香港）、美國、日本、印度、南韓、荷蘭、義大利、德國、泰國及越南。

公會分析，工具機出口以印度、越南、馬來西亞及德國等市場表現較亮眼，展現亞洲新興製造市場及部分歐洲市場的成長潛力，關鍵零組件以義大利、韓國、印度及越南成長較顯著，顯示海外零組件需求穩健。

工具機公會說明，工具機關鍵零組件包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌等。

工具機 出口金額

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