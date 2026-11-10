內政部增訂不動產經紀營業員訓練資格 明年7月1日施行

內政部近期修正「不動產經紀營業員專業訓練機構團體認可辦法」部分條文，自明年7月1日施行，增訂需具高中以上學歷，得參加不動產經紀營業員訓練，專業訓練課程與換證訓練課程增訂防制洗錢等課程。

內政部5日修正「不動產經紀營業員專業訓練機構團體認可辦法」部分條文，自民國116年7月1日施行。

內政部於修正總說明指出，由於不動產交易過程涉及繁雜不動產法規、契約與稅務等專業知識運用及實務操作，經專業訓練取得不動產經紀營業員資格者，應具備學習相關法規及實務的基本能力，才能保障交易雙方權益，宜適度增加參加訓練人員的學歷或資格限制。

針對增訂專業訓練課程內容，內政部指出，為強化不動產經紀營業員辦理防制洗錢與打擊資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散工作的專業能力，因此於不動產經紀營業員資格取得與換證訓練增加相關法規及實務課程。

現行條文第2條僅明定，中華民國國民已成年者，得參加經中央主管機關認可之機構、團體舉辦之不動產經紀營業員訓練。

修正條文第2條增訂，民眾除成年外，得具高中以上學歷，或是通過高、普考或特種考試及格，或是自學進修學力鑑定考試通過，持有普通高中、技術型高中或專科學校畢業程度學力鑑定通過證書，得參加不動產經紀營業員訓練。

修正條文並增訂，在修正辦法於今年11月5日修正施行前，曾領有中央主管機關核發之不動產經紀營業員證明，得參加不動產經紀營業員訓練。

內政部於條文說明指出，因現行不動產經紀營業員並無學歷或資格限制，部分執業中的不動產經紀營業員可能未具備高中職或同等學歷資格，如其欲於不動產經紀營業員證明有效期限屆滿前參加換證專業訓練，或因逾期未換證須重新參加資格取得專業訓練，將因資格不符而無法參加專業訓練。

內政部表示，基於不溯既往及信賴保護原則，並保障既有不動產經紀營業員工作權益，因此增訂在條文修正前領有不動產經紀營業員證明者，得參加資格取得訓練或換證專業訓練。

修正條文第7條增訂，不動產經紀營業員資格取得的專業訓練及不動產經紀營業員換證的專業訓練，應包括不動產經紀業防制洗錢與打擊資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散相關法規等課程。