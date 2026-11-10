餐飲業到食品加工廠 納滿企業深耕20年 豪砸2.27億擴大事業版圖

嘉義縣中埔產業園區再迎新廠進駐！深耕食品加工業20年的納滿企業，今天舉行新廠動土典禮，由嘉義在地子弟、董事長黃佳祥投資2億2700萬元，打造結合食品研發、智慧生產與冷鏈加工的新廠房。縣長翁章梁表示，食品產業攸關社會信任與食安，樂見在地企業擴大投資，為嘉義創造更多就業機會，也讓中埔產業園區朝多元化發展。

納滿企業主要從事冷凍調理食品、醬料及高湯製造，提供餐飲業、食品品牌與通路業者OEM、ODM專業代工服務，也是「嘉義優鮮」品牌合作廠商。因應未來食品科技及研發製造需求，在縣府與經濟部招商協助下，決定申租中埔產業園區土地，擴大事業版圖。

董事長黃佳祥表示，自己2005年從餐飲業起家，投入食品加工產業至今已20年，目前經營食品加工廠。這次新廠動土是個人事業的重要里程碑，希望透過新廠投資，為嘉義創造更多就業機會，同時提升台灣食品安全與製造品質。

黃佳祥說，未來也希望結合嘉義優鮮品牌及在地農友、食品業者，擴大OEM、ODM代工服務，讓嘉義農產品透過食品加工創造更高價值，協助地方產業拓展市場。

翁章梁表示，納滿企業長期投入食品代工，已建立良好基礎，如今進一步投資2億多元，將先進科技導入食品製造，不僅是企業發展的重要突破，也有助於提升食品產業競爭力。他說，食品業是維持社會信任的重要產業，必須讓消費者買得放心、吃得安心。

翁章梁說，中埔產業園區招商逐步展現成果，廠商陸續進駐、動土興建，期待未來一家接著一家開工，帶動中埔地區發展，讓嘉義鄉親有更多在地就業選擇。

縣府表示，納滿企業新廠規畫導入智慧化、數位化及低碳生產技術，結合冷凍冷鏈加工與食品研發，提升產能及服務量能。中埔產業園區鄰近嘉義市區，並可透過台82線快速道路銜接國道，未來將持續引進智慧機械、綠色製造及食品科技產業，朝「農工科技大縣」目標邁進。

今天動土典禮包括立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲、嘉義市議員黃思婷、經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬，以及縣府相關局處首長均到場祝賀。

納滿企業中埔新廠今天動土，縣長翁章梁（右四）、董事長黃佳祥（右五）、立委陳冠廷（右七）、中埔鄉長李碧雲（右三）等人合影，見證嘉義食品產業擴大投資。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁今天出席納滿企業中埔產業園區新廠動土典禮，表示樂見在地企業擴大投資，導入智慧科技提升食品製造競爭力。記者李宗祐／攝影

納滿企業今天在中埔產業園區舉行新廠動土典禮，縣長翁章梁（前排右三）、董事長黃佳祥（前排右四）等人參與祈福儀式，祈求工程順利。記者李宗祐／攝影