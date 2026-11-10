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星宇航空 AIRSORAYAMA Gold 助陣中華隊征戰亞冠賽
中華隊10日搭乘星宇航空JX800台北-東京航班赴日參加2026亞洲職棒冠軍爭霸賽。星宇航空特別安排以「AIRSORAYAMA Gold」藝術機執飛，期盼透過空山金為中華隊帶來好運。祝福Team Taiwan在賽場上全力以赴、勇奪佳績，實現「搭金機、奪金牌」。
星宇航空表示，星宇航空相信飛機不只是交通工具，更是承載夢想、傳遞情感的重要橋梁。每當中華隊選手站上國際舞台，總能凝聚全民的關注與熱情，這份為台灣加油的力量也讓人深受感動。此次特別安排AIRSORAYAMA Gold藝術機執飛，希望透過金色所象徵的榮耀與勝利，為中華隊帶來祝福，也讓選手們在啟程之際就能感受到來自台灣的支持。祝福所有選手發揮最佳實力，將榮耀帶回台灣。
為了替中華隊加油打氣，星宇航空除了安排空山金藝術機執飛，更精心準備專屬「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾與京盛宇提供的「夢想好棒」茶包，致贈中華隊代表團及當班旅客，讓應援氣氛從登機前就熱烈展開，邀請所有旅客一同為Team Taiwan集氣。此外，星宇航空也特別安排曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸，以當班組員隨行服務，以不同身分陪伴中華隊踏上征途，為即將出賽的選手們送上最真摯的祝福。
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