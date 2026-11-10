台南喜樹灣裡公辦都更即日起公告招商 共創濱海開發新契機

為促進南區整體發展及活化公有土地，臺南市政府積極推動南區喜樹灣裡住宅基金土地公辦都市更新案，已於11月6日起正式公告招商至116年2月2日截止申請。期將透過公開徵選都市更新事業實施者，引進民間資金及專業開發能量，結合濱海觀光資源與在地生活需求，打造兼具居住品質、休閒機能及公共服務的宜居環境，歡迎優質開發團隊踴躍參與。

市長黃偉哲表示，臺南市持續以公私協力方式推動公辦都市更新，不僅能活化公有土地、帶動民間投資，更可透過公益回饋取得公益性服務設施，將土地開發效益轉化為市民共享的公共資源。市府將持續秉持「公益優先、公私協力、全民共享」理念，兼顧都市發展與市民生活需求，讓都市更新成為提升城市機能及居住品質的重要助力。

都發局代理局長林榮川指出，本次招商基地位於第十三期喜樹灣裡市地重劃區，涵蓋3處住四住宅區街廓共4.56公頃，土地100%為國有，權屬單純，早期作為儲備國宅用地，經重劃完成後以權利變換方式辦理公辦都市更新。基地區位鄰近臺17線、臺17甲線及臺86快速道路等重要交通幹道，並受惠於「黃金海岸重點景區遊憩廊帶計畫」及周邊觀光發展特定區合作開發等計畫推動，具備交通便利、濱海景觀及整體開發潛力。

本案實施者可適用最高1.5倍都市更新容積獎勵，提升投資開發效益，同時須回饋約150戶公營住宅、多功能複合使用場館及照顧者支持服務據點，兼顧住宅供給與地方公共服務需求，期望藉由整體開發串聯黃金海岸、萬年公園及灣裡休閒公園等周邊開放空間，帶動南區濱海地區發展。